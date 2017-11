SEGUNDA DIVISIÓN B «Tengo una total confianza en Sergio Rodríguez» Félix Revuelta, junto al vicepresidente Juanjo Guerreros, en su última visita al campo de Las Gaunas. / F. DÍAZ Félix Revuelta , mandatario de la UD Logroñés, asegura desde Estados Unidos que el técnico blanquirrojo seguirá en el club siempre que él lo quiera CARLOS FERRER YÁBAR Logroño Jueves, 30 noviembre 2017, 18:09

La doble derrota, en casa frente al Mirandés y en Mareo contra el Sporting B en dos semanas en las que la necesidad de ganar era mayor que en cualquier otro partido, dados los rivales y la ventaja que llevaban sobre le conjunto riojano, ha llevado a comentarios entre los aficionados que podían dejar sentir cierto desengaño sobre el papel del equipo, de sus técnicos y de lo que se puede conseguir esta temporada, a pesar de que faltan todavía veintidós jornadas por disputarse.

Ante este próximo encuentro contra el Racing de Santander, que marcha en tercera posición de la tabla con 33 puntos, once más que los blanquirrojos, la opinión y la tranquilidad con que afronta el momento el presidente blanquirrojo, Félix Revuelta, es importante. El que más se juega en todo esto puede ser el que más claro lo tiene ante unos resultados que no están siendo lo buenos que se esperaban y que están dejando dudas entre los aficionados.

Revuelta se encuentra en Estados Unidos por temas laborales, pero sigue la día la evolución del conjunto blanquirrojo.

«Si ganamos este domingo al Racing, cambia todo y estaremos más animados. Esto va por semanas»

«Los técnicos decidirán si hay fichajes en enero. Hay una buena plantilla, pero los goles no entran»

- ¿Cómo está viendo la actualidad del club en estos instantes?

- Veo que tenemos equipo pero que no terminamos de rematar. Falta ese punto de suerte que a veces se tiene y a veces, no. Perdemos los partidos por detalles. Jugamos bien, pero no terminamos de resolver. Es cuestión de paciencia.

- Hay aficionados que la están perdiendo...

- Y qué le vamos a hacer. Siempre pasa lo mismo. La gente quiere y quiere, pero lo que hay es lo que hay. El fútbol es así, no es una ciencia exacta. El equipo, según me dicen, esta jugando bien. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor lo ganamos todo después...

- ¿Pondría la mano en el fuego por Sergio Rodríguez en estos momentos?

- Tengo una confianza total en él. Sergio es de la casa y va a estar siempre aquí. En un puesto o en otro, siempre que quiera va a estar aquí. No tengo ningún pensamiento de cambiar. No estamos perfectos, como queremos, pero tampoco estamos tan mal. Si ganamos el domingo al Racing, cambia todo y estaremos más animados. Esto va por semanas.

- El problema es que si no se gana, se va en muchos puntos...

- Ya vimos el año pasado que estábamos mucho peor, y al final remontamos y casi llegamos al 'play off'. Llevo ya muchos años en el fútbol y sigo sin entenderlo. Yo creo que no lo entiende nadie.

- ¿Habrá fichajes en enero?

- Eso son los técnicos quienes lo tienen que decidir. Yo creo que hay una buena plantilla, con rematadores. Lo que pasa es que los goles no entran. En las crónicas del domingo pasado se habla de oportunidades, de palos... Ellos llegan una vez y nos la colocan. Es un factor que puede y debe cambiar

- El partido contra el Racing ha sido declarado como de ayuda al club. No ha gustado a algunos aficionados...

- El fútbol es muy complicado. Habíamos apostado por jugadores de más calidad y con gol, lo que lleva a un presupuesto superior al de años anteriores y no está saliendo bien, porque nos ha fallado la Copa del Rey. Me parece bien que la directiva coloque este día del club. Al socio no es que no se le dé nada, sino que se le ofrece otra entrada al mismo precio. Yo no voy nunca al fútbol y pago mi carné además de poner dinero. No me quejo y, encima, estoy contento.

- ¿Cómo lleva el tema de la ciudad deportiva?

- Seguimos mirando cosas. Es algo que quiero poner en marcha cuanto antes, porque si queremos tener algo de futuro, la necesitamos. Logroño no tiene capacidad para tener un equipo arriba si no cuenta con unas bases fuertes. Y ésta es la única forma de crear una base para el club. Para este año que viene espero que esté ya todo iniciado.