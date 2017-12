PEÑA SPORT - UD LOGROÑÉS / SEGUNDA DIVISIÓN B «Nos tomamos el encuentro de Tafalla como una final» Sergio Rodríguez observa los movimientos de sus jugadores durante el entrenamiento de ayer en el Mundial'82. :: juan Marín Mañana le espera otro difícil compromiso a la UD Logroñés. La Peña Sport llega a este partido en su mejor momento Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Jueves, 14 diciembre 2017, 23:58

Sergio Rodríguez encara este encuentro pensando en la gran importancia que tiene la victoria. Para sumar tres puntos, para mostrar de nuevo la mejor cara del equipo riojano y para escalar puestos en la clasificación. La victoria ante el Racing de Santander debe ser un apoyo más para esta UD Logroñés en su intención de volar un poco más alto en la tabla.

- ¿Cómo llega su equipo a este nuevo partido ante la Peña Sport?

LA FRASE Moral «El domingo conseguimos la victoria ante un muy buen rival. Ahora tenemos que darle continuidad»

- Llegamos bien. El triunfo frente al Racing nos ayuda en la confianza. No en el trabajo diario, que sigue siendo el mismo y lo están haciendo bien los jugadores. Vamos a ver si somos capaces de generar una buena racha de resultados, que la necesitamos.

- ¿Y cómo piensa que llega el equipo tafallés?

- En una situación diferente. Sigue siendo el colista, pero no tiene nada que ver, porque se ha enganchado a la pelea por por salir de esos puestos. Ha sacado diez de los últimos doce puntos. Ha cambiado el entrenador y sobre todo la mentalidad. Antes salía a defender y ahora ha perdido el miedo y sale a atacar, generan peligro.

- Vamos, que esperan un partido muy complicado...

- Nosotros no podemos esperar un partido fácil y menos en su campo, donde son fuertes. Un campo que está bien si las condiciones atmosféricas son normales. Es un equipo muy competitivo, que no da un balón por perdido, que es incómodo, que pelea todas las acciones y que no rehuye el juego aéreo. Va a ser un partido difícil.

- ¿Serán las segundas jugadas el mayor peligro del conjunto rival?

- Por su forma de jugar, provocan muchas situaciones de segundas jugadas donde es muy importante ser intuitivo y rápido. Seguro que se darán.

- Tampoco permitirán un fútbol de control demasiado cargado. ¿Hará falta hacer un juego más directo?

- Tendremos que tener más cuidado en la zona de atrás. Ellos intentan provocar el error del rival y son muy buenos si perdemos el esférico. Van cambiando en cada encuentro y no sabemos si nos dejarán salir combinando o habrá que jugar más directo.

- Habrá seguidores blanquirrojos. ¿Espera darles otra alegría?

- Hace mucho tiempo que no sumamos dos victorias consecutivas. Seguro que la gente que vaya a animarnos nos ayudará bastante. Cuando la gente va fuera de casa es más ruidosa, más animosa y nos vendría fenomenal. Si van, intentaremos brindarles la victoria, que se puedan sentir orgullosos del equipo.

- El domingo pasado, ante el Racing, hubo más llegada, más ocasiones. ¿Se ha dado con la tecla?

- El Racing partía mucho el equipo, jugaba casi un 4-2-4 y superar la primera línea era más difícil. Lo que sí hicimos muy bien fue, tras llegar el balón a nuestros jugadores de medio campo, ser más verticales, con lo que no les dábamos tiempo al repliegue y teníamos más ocasiones. Pero eso el Racing apretó arriba, jugó más abierto, no como otros equipos que se cierran mucho más. Nos adaptamos bien a ese tipo de planteamiento.

- ¿Teme que se vuelva a dar un partido en que el rival pueda crecerse, caso de Caudal o Lealtad en su momento?

- Vamos a intentar que no sea así. Todos somos conscientes de que hasta ahora no hemos sido lo regulares que esperábamos. Tuvimos un buen inicio, pero tras la mala racha que cogimos no hemos encontrado una dinámica positiva. Sí en cuanto a juego, porque hemos jugado bien, pero no en cuanto a resultados. Necesitamos un buen resultado para estar donde se merece el equipo por nivel de juego.

- La UD Logroñés funcionó el domingo como debía. ¿Refuerza la moral?

- Refuerza el trabajo que estamos haciendo. Los jugadores están implicados, motivados. Estamos encantados en ese sentido. Pero cuando ves que se trabaja bien pero que los resultados no llegan, te va mermando. El resultado del domingo nos puede venir bien para reforzar la moral, para seguir creyendo en lo que se hace, aunque los jugadores no han mostrado en ningún momento debilidad. Contra un muy buen rival, el más difícil por cómo juegan, el que peor se adaptaba a nuestras características y con jugadores desequilibrantes arriba, conseguimos la victoria, además merecida. Ahora tenemos que darle continuidad.

- La reacción tras el gol del Racing fue importante. ¿Es el momento de creer que se puede hacer más veces?

- Cuesta a nivel mental. Haces ocasiones y las metes o no; ellos hacen una y nos marcan. Eso merma moralmente y a nivel mental te lleva a ir a remolque. A ver si conseguimos hacer 'clac' en ese aspecto y si se nos vuelven a dar ese tipo de situaciones, volver a superarlas.

- Pensando de nuevo en Tafalla. ¿Son conscientes de que esta peña Sport puede incluso exigir más que el Racing?

- Nos va a exigir más cosas que nos cuestan. Motivación, intensidad, y ambición tienen que estar presentes. Somos muy conscientes de que hemos ganado un partido contra un buen rival, pero que tenemos una final en Tafalla, porque para nosotros significaría saltar algunos puestos en la clasificación, acercarnos a lo que el equipo está mereciendo. Los jugadores son conscientes de que están haciendo un buen trabajo y que la manera de reflejarlo a nivel clasificatorios es sacando los puntos en estos partidos.