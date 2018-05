TOMA DE DECISIONES

Se acabó. A lo largo de estos días se hablará de la temporada que se va, se analizará, se extraerán conclusiones... y poco más. Lo más importante del ejercicio que acaba es saber por qué no se ha alcanzado el objetivo, que no era otro que jugar el play off y, en realidad, el ascenso. Todo lo demás servirá para engordar el informe deportivo. El tiempo del fútbol ha pasado; es tiempo de tomar decisiones.

Hoy comienza la décima temporada de la UD Logroñés en Segunda B. Y, además, no simbólicamente, sino realmente, porque está tarde comparece Carlos Lasheras, que será director deportivo hasta el verano del 2021 si se cumple el contrato firmado. Y en los próximos días se conocerá el futuro que le espera a una plantilla en la que únicamente seis jugadores tienen contrato en vigor más allá del 1 de julio. Sergio Rodríguez apuesta por la continuidad, como lo hizo hace un año, porque el actual técnico también tiene contrato para la próxima temporada.

Lo cierto es que la entidad tiene mucho trabajo por hacer en estas próximas semanas, aunque todo queda supeditado al primer equipo. Si éste triunfa, no importa nada más; si fracasa, todo será negativo, incluso lo que se haga bien. Es la injusta ley del deporte y, sobre todo, del fútbol.

Lasheras y Rodríguez deben ser capaces de formar una plantilla que lleve a la entidad al éxito. Es la primera premisa. Más allá de ella, la entidad debe mantener el trabajo puesto en su crecimiento. Social, económica y deportivamente. Tiene intención de ampliar el número de equipos en categorías inferiores; tiene intención de comprar los terrenos para la ciudad deportiva. Sin embargo, mientras se siga hablando de ello y no se convierta en realidad, el discurso perderá fuerza y podrá volverse en contra de la entidad.

Todo ello sin olvidar el peligro que entraña la próxima temporada si se lleva a efecto esa idea de modificar la categoría y hacer aun más difícil la salida de ella. Falta mucho para ello, sobre todo que lo ratifique la Española y allí, de momento, piensan en las elecciones y los ganadores, en irse a Rusia.