«Si Titi está bien, tendrá licencia federativa» Javier Álvarez, Titi. :: s. tercero LOGROÑO. Lunes, 1 enero 2018, 13:06

El 1 de enero, mañana, se abre el mercado de invierno. Al final, siempre se producen movimientos. Difícil cuantificar cuántos vivirá la UD Logroñés, aunque la historia indica que tres o cuatro jugadores saldrán y otros tantos llegarán. Uno de ellos es Titi, al que se le tramitará la licencia federativa si el club considera que está listo para jugar.

- ¿Hay algún futbolista que le haya transmitido que está descontento y que desea irse?

- Hemos hablado con algunos jugadores porque hay situaciones que debemos explicar. Cuando un futbolista juega poco es bueno para ambas partes analizar la situación, pero no somos de marcar a nadie ni de echarlos. Hasta la fecha no tenemos queja de nadie. Diferente es que el jugador valore su situación y piense que desea jugar más y quiera salir. Aquí no hace falta un revulsivo, porque creo que los tenemos en el club. Hemos competido en todos los partidos y si bien algunos se nos han escapado por detalles, tenemos mucho que decir en esta segunda vuelta.

- Pero usted, como entrenador, buscará algo más que lo logrado hasta ahora.

- No sabemos lo que pasará en la segunda vuelta. Lo único cierto es que hay unos jugadores que están por delante de otros. Son ellos los que deben valorar su situación y tomar la decisión. ¿Necesidades? Vemos muy pocas, aunque fuera del club se piense que necesitamos muchas cosas. Es verdad que nos vendrían bien un par de ajustes, pero hay que ponerse de acuerdo todas las partes.

- ¿Qué par de ajustes?

- Necesitamos encontrar un equilibrio en ambas bandas para poder jugar con extremos puros. Nos gusta jugar mucho de manera desequilibrada, con mucha apertura por un lado y más juego por dentro en el otro. Contamos con laterales muy profundos, casi extremos, pero sí que es verdad que cuando queremos jugar más abiertos no tenemos a ese futbolista.

- ¿El otro detalle?

- Un jugador que nos sepa marcar los ritmos del partido y que esté a caballo entre un centrocampista defensivo y ofensivo.

- Que era lo que buscó en verano, un futbolista entre Salvador y Remón... y que no ha encontrado.

- Sí. Carles está más o menos en ese perfil, pero no hemos terminado de encontrarlo. De cualquier forma, esos detalles no son imprescindibles, porque nos gusta dar protagonismo a los laterales y los tenemos, aunque aún debemos mejorar muchas cosas.

- Durante diecinueve partidos se ha hablado de la debilidad en ambas áreas, pero no contempla entre sus detalles reforzarlas. Es extraño.

-No, porque ofensivamente lo que me importa es generar ocasiones de gol y se están creando. El porcentaje de goles no es malo. Y en defensa, no es algo exclusivo de la última línea, porque hay situaciones que se podían haber anulado en acciones anteriores. También es verdad que hemos cometido errores dentro del área, pero confío en la gente que tenemos y en su mejoría.

- El 1 de enero está ya aquí y se abre el mercado. Hay un jugador que es Titi, recuperado de su larga lesión y que parece en condiciones de jugar ya. ¿Le tramitarán la licencia?

- Su caso es muy claro. Si el club considera que está en condiciones de jugar, tendrá ficha.

- ¿Y tiene claro quién saldrá?

- Claro no, pero si Titi está bien, tendrá ficha federativa. Es un sí rotundo.

- Y luego, como ocurre cada inviernos, dos, tres o cuatro jugadores más.

- No lo sé. Si alguno quiere salir, hablaremos, pero es evidente que la entidad está trabajando en ese escenario.