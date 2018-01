Titi asume su paso por el filial antes de dar el salto definitivo M.G. LOGROÑO. Sábado, 13 enero 2018, 00:48

Javier Álvarez, Titi, jugará esta tarde contra el Berceo. Formará parte de la plantilla de la UDL Promesas. La fórmula de su regreso sorprende, pero el jugador asume su paso por Tercera antes de volver a Segunda B, categoría en la que tiene asegurada la plaza.

«Estoy muy satisfecho por la oportunidad que me brinda el club. Tengo ilusión y ganas de ponerme a disposición de Josean y jugar con ellos», afirmaba ayer el futbolista en una comparecencia muy institucional. Incluso admitía no estar «sorprendido» por la decisión del club. «Es una opción que me plantean para mejorar. Se trata de volver a coger el ritmo para jugar en el primer equipo», añadía.

Su idea es jugar esta misma tarde contra el Berceo. Asegura sentirse «muy bien y feliz» por tener la posibilidad de realizar su «trabajo». «Físicamente me siento bien y mentalmente, mucho mejor», resumía.

De su juego no se duda, pero él sabe que su rodilla izquierda será objeto de muchos análisis. En el trabajo diario responde como uno más. «Me llevan examinando desde que estoy aquí. Es normal. Acabo de pasar por dos intervenciones. Para mí, jugar es un alivio. Ha sido un año de mucho trabajo, sacrificio, esfuerzo y, sobre todo, de ganas por demostrar lo que soy», concluía.