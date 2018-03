Tierra trágame, debieron pensar todos aquellos que sienten la UD Logroñés. Si algo puede salir mal a lo largo de una temporada, ayer se juntó. Domingo negro. Derrota, expulsión, lesiones... y además los equipos que pelean con los riojanos por una de las cuatro primeras plazas ganaron. Todos. Un domingo, último de invierno, que deja a los blanquirrojos a seis puntos del play off, brecha sensible, aunque no insuperable. Aumenta la exigencia, si es que alguna vez fue baja.

Hay números que no se pueden alterar. La UD Logroñés no jugó en Zubieta al mismo nivel que en otros partidos. Planteó un guion muy similar al del partido de ida, en el que ganó por 3-1. Era una buena idea, pero a veces las ideas no se plasman y ayer fue el caso.

La Real fue superior. Marcó dos goles y estrelló tres veces el balón en la madera. Los riojanos también disfrutaron de sus ocasiones, pero una vez más alguien se interpuso entre el último remate y las redes. También es necesaria la fortuna, sobre todo si el adversario es superior. Quizá la UDL se preocupó tanto de cómo jugaba la Real que se olvidó de cómo suele jugar ella. Perdió su personalidad en Zubieta; se metamorfoseó en exceso y renunció a una de sus grandes virtudes: la posesión del esférico. Este equipo sufre mucho sin el cuero, tanto como para que le sea muy, pero que muy difícil ganar un encuentro.

Lo mejor es que la derrota es ya pasado, como otras tantas. Después de ayer, puede parecer que este equipo no está a la altura de la exigencia, pero la verdad es que ésta es su segunda derrota en los últimos catorce partidos. Su exigencia viene de atrás y ante tanta igualdad cualquier traspié te noquea.

Y de eso se trata, de no caer sobre la lona sin poder levantarse. Es lunes y ha salido el sol. Día para resetear mentes. No es necesario ni conjurarse, simplemente pensar en el encuentro contra el Real Unión y confiar en que las lesiones de Ramiro y Rayco no pasen de sendos sustos y que Paredes, pasional en el fútbol y que tanto aporta, no caiga presa de los nervios.