TIEMPO PARA CREER

Otro empate más. Más días de incertidumbre. Otras horas de espera. Al menos, hasta el domingo, cuando concluya esta larga jornada y con atención especial al partido de Santander. Paciencia.

Por momentos da la sensación de que la UD Logroñés protagoniza el día de la marmota, sobre todo cuando juega lejos de Las Gaunas. Plena ilusión en la victoria amparada en la capacidad de este equipo para ser superior al rival gracias a su capacidad para generar buen fútbol; desilusión absoluta tras el encuentro. En Guecho, en Villaviciosa, en Pamplona,... incluso en Logroño.

El camino será largo y tortuoso. Más de lo previsto, por mucho que Sergio Rodríguez advirtiera de su dureza. La UD Logroñés se enfrenta al problema del discurso. Por momentos, el técnico dio ayer algún síntoma de agotamiento tras empatar frente al Arenas. Sin embargo, ese amago de rendición desaparecía por completo con su siguiente frase. El vestuario necesita tener muy claro el mensaje, máxime en la adversidad. No es normal que dos jugadores (titulares) se lesionen de gravedad en quince días; tampoco lo es tener a cuatro futbolistas fuera de circulación por diferentes problemas musculares; ni que después de una sanción llegue otra. Ayer eran quince los efectivos del primer equipo; catorce pueden ser en diez días si nadie se recupera. Ahora bien, son gajes del oficio. Lo que no ha ocurrido durante treinta jornadas llega de sopetón, sin avisar y en el momento más crítico de la temporada.

Por eso el jugador necesita escuchar que el play off no es una quimera, sino un objetivo que puede quedar el domingo a tres, cuatro o seis puntos. Necesita que los 200 de Gobela se conviertan en varios miles en la próxima cita en Las Gaunas frente al Gernika. Y que no cejen en su apoyo hasta que concluya la temporada.

No está siendo justo el fútbol con la UDL. Incluso, cruel. Pero las sensaciones no dan puntos. Ni ser mejor sobre el césped. Cruel, también, pero real. Palabras y más palabras, si bien en este momento son imprescindibles para reforzar la creencia en el objetivo.