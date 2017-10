«Tener una semana mala no va a cambiar nuestra idea» Sergio Rodríguez dirige a sus jugadores en Las Gaunas. :: f. díaz El técnico considera que el Caudal ganó porque fue más efectivo y defiende con fuerza su forma de entender el fútbol Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL M.G.FERNANDO DÍAZ LOGROÑO. Domingo, 1 octubre 2017, 23:38

Malos tiempos los que le toca vivir a Sergio Rodríguez en la UD Logroñés. Nunca había pasado por una situación como la actual, con tres derrotas consecutivas. De todo se aprende, aunque el traspié experimentado ayer no le hace dudar de su forma de entender el fútbol. Asegura que la fuerza de la UDL está en el toque y la creación de superioridad y no en el juego directo. No tiene intención de cambiar tras unos resultados que a su juicio son peores que las sensaciones, pues afirma que en esta semana «horrible» las dos últimas derrotas han sido «injustas».

- Después de una dura semana, era importante ganar, pero se ha perdido.

- Era importante ganar porque veníamos de una situación muy dolorosa y vencer hubiera servido para lamernos las heridas, pero hemos acabado perdiendo.

LA FRASE «El equipo no está noqueado, pero sí triste después de una semana que ha sido horrible»

- ¿Y qué les ha faltado para ganar?

- No creo que el Caudal haya sido mejor que la UD Logroñés, pero sí más efectivo. En la segunda mitad hemos estado muy desequilibrados e íbamos a corregirlo con la entrada de un jugador más posicional (César Remón), pero han marcado su segundo gol, hemos cambiado de opinión y me he equivocado, porque quizá hubiera sido mejor crecer ofensivamente desde la defensa.

- Y ese segundo gol ha llegado de un error en la medular sin que nadie lo haya podido subsanar.

- Sabemos a qué jugamos y en ocasiones perdemos el balón. Iker Alegre ha resuelto muy bien. A nivel defensivo tenemos que recuperar cosas que hacíamos antes, pero que ahora hemos dejado de hacer.

- ¿Tiene la sensación de que los rivales ya saben cómo juegan ustedes? Parece que el equipo está desequilibrado en ataque, con mucha fuerza por la izquierda y escasa por la derecha.

- Es evidente que nos ven jugar y que el orden del rival se basa en cómo jugamos nosotros, pero por tener una semana mala no vamos a dejar de confiar en nuestra idea. Nos tendrían que dar muchos golpes para ello, pero aun así no conseguirán noquearnos.

- ¿Está su equipo noqueado en este momento?

- No, está triste porque ha sido una semana muy mala, horrible. La derrota en Burgos se puede entender, pero la de estos dos partidos últimos han sido injustas. Cuando vas a remolque en el marcador, éste hace mella. A veces puede dar la sensación de que movemos el balón de un lado para y otro y lo hacemos sin criterio, pero sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que es útil. No nos pasamos el cuero por pasarlo. Los resultados son malos, las sensaciones no. Cuando todo iba bien decíamos que quedaba mucho por delante; ahora también lo decimos.

- Quizá es que hay momentos en los que da la sensación de que no hay un plan b, otro tipo de juego, al de toque y toque.

- Sabemos dónde somos fuertes y nuestro potencial no está en ese tipo de fútbol (directo), sino en el de tocar y crear superioridad. Lo que ocurre es que cuando el rival se echa atrás nos crea más dificultades.