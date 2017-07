La televisión repartirá 90.000 euros a la UDL y 32.000 a cada club de Tercera Un momento de la Asamblea de la Federación Riojana de Fútbol celebrada ayer en la Universidad de La Rioja. :: / Miguel Herreros Hasta ahora, cada equipo de Segunda B percibía 60.000 euros y los de inferior categoría nacional, menos de 5.000 V. SOTO logroño. Miércoles, 5 julio 2017, 09:30

La Asamblea de la Federación Riojana de Fútbol aportó ayer una grata sorpresa a los clubes de Segunda B, Tercera División, Juvenil, fútbol sala de categoría nacional y Segunda División femenina. El presidente de la territorial, Jacinto Alonso, aprovechó un momento de la reunión para dar cuenta de un acuerdo al que, horas antes, se había llegado en la Federación Española de Fútbol: el reparto de los derechos televisivos de la Copa que llevaba meses levantando ampollas entre los clubes.

Ayer, se llegó a un acuerdo aparentemente definitivo, aunque todavía queda lo más importante: el ingreso del dinero. Así, cada equipo de Segunda División B que compitió en el curso 2016/2017 recibirá un monto de 90.000 euros, cuando hasta ahora la cifra rondaba los 60.000. La Unión Deportiva Logroñés sería la única entidad riojana en percibir ese dinero.

Mientras, en el caso de los de Tercera División, los más beneficiados, pasarán de ingresar unos 5.000 euros a cerca de 32.000. «Las cantidades no son fijas, pero se aproximarán mucho a éstas», indicaba Jacinto Alonso. «Es un compromiso electoral de nuestro presidente», incidía. «El dinero no está todavía. Falta por aprobarse el Real Decreto y la parte de la Liga. Pero cuando esté, la RFEF, a través de las territoriales repartirá a los distintos clubes de Segunda B, Tercera, Juvenil...», señalaba el presidente de la FRF.

Porque el maná del dinero televisivo, que a punto estuvo de llevar a la huelga a muchos equipos en marzo, calará hasta categorías inferiores. Así, los juveniles de División de Honor podrían lograr entre 8.000 y 10.000 euros (en vez de los 6.000 actuales) y los de juvenil pasarían de 2.500 hasta unos 3.500.

El reparto, eso sí, no será igualitario sino «solidario». «Se han seguido los criterios del Real Decreto: número de licencias, provincias, kilómetros... Cada territorial tendrá asignado un dinero. Nosotros no somos Andalucía ni Cataluña, que recibirán bastante más dinero, pero el reparto es equitativo y justo», puntualizaba Alonso. La noticia era bien recibida por los directivos, aunque con mucha cautela hasta que el dinero engrose las necesitadas arcas de los clubes. Y con una clara advertencia de Alonso: «Hay que tener mesura y no volver a endeudarse al tener dinero, como hace unos años».

Además, el Calahorra también conocía ayer que por disputar la Copa del Rey (a la espera de lo que suceda con la UDL) percibirá unos 25.000 euros.