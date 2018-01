«Estoy tanteando la entrada de Gino Pozzo en el capital de la UD Logroñés»

Félix Revuelta afirma que no acude más a Las Gaunas porque sufre mucho, aunque reitera que su proyecto sigue adelante y que jamás venderá la UD Logroñés.

- ¿Qué sensaciones le transmite la UD Logroñés desde la distancia?

- Estoy informado de todo lo que pasa y sé que es un equipo que juega muy bien al fútbol, pero que acusa pequeñas lagunas mentales, algo que ya ocurrió el pasado año. Necesita dos o tres consecutivas para que los jugadores crean que pueden estar arriba. Si llegan y se superan esas lagunas, podemos recuperarnos.

- ¿Eso es lo que espera en esta segunda vuelta?

- Yo espero mucho, porque tenemos la experiencia de la última temporada. Nos faltaron un par de partidos para llegar al play off de ascenso. Ahora estamos a cuatro puntos de ese cuarto puesto. Sé que vengo poco y que quizá soy un presidente atípico, pero es que lo paso muy mal. Les he dicho que volveré para el play off. Ya que me pongo muy nervioso, que sea en encuentros importantes. En eso me parezco a Miguel Ángel Gil, que no puede ver los partidos del Atlético.

- ¿No es mejor invertir algo más en verano y no recurrir siempre al mercado de invierno, después de seis meses de competición?

- Los dos fichajes estrella del verano han salido en invierno. Los dos jugadores de más dinero. De fútbol no sabe nadie. ¿Tú entiendes que el Real Madrid esté como está? No lo entiende nadie y no es una cuestión de dinero. Y espera que no le pegue un palo el PSG. En el fútbol intervienen un momento de factores que desconoces. Zidane era el mejor entrenador del mundo hace unos meses y ahora no. Los primeros años invertimos mucho dinero y, ¿qué conseguimos? Nada, ni jugar play off. Creo que ahora tenemos un buen equipo, pero es fútbol. Por eso es tan apasionante. Porque es fútbol.

- Al margen del primer equipo, ¿camina el club en la dirección que quería?

- Sí, porque estamos dando pequeños pasos, pero los estamos dando. No tenemos infraestructuras y son necesarias. Por eso insisto tanto en la ciudad deportiva. En este momento estamos a la espera que de nos tasen unos terrenos en Logroño y otros en Lardero para seguir adelante con el plan. Para un club no es importante subir o bajar, sino mantenerse y para ellos necesitamos instalaciones en las que se pueda trabajar bien, dispongamos de buenos técnicos y los chavales puedan vivir y educarse en la instalación.

- ¿Por qué es inviable adquirir los terrenos del Mundial'82 e incluso alguna parcela anexa? ¿Es imposible permutar con el Ayuntamiento de Logroño?

- Trabajar con la administración es difícil, por lo que opto por comprar terrenos que no sean públicos. Si voy a invertir varios millones no quiero cesiones a largo plazo, porque se acaban. Quiero comprar un terreno agrícola, que se recalifique para uso deportivo y que pase a formar parte del patrimonio del club. ¿Y por qué 100.000 metros? De inicio no los vamos a utilizar en su totalidad, pero el proyecto es a largo plazo y debemos pensar más allá de Segunda B y tener presente que si crecemos necesitaremos más recursos. Y también me gustaría que fuera un espacio deportivo para el socio de la UDL en el que poder jugar al tenis o bañarse, por ejemplo.

- ¿Pero no cree que esa idea sólo es posible con un club en Primera División?

- Es el eterno debate: que fue primero, el huevo o la gallina. La entidad necesita recursos. No quiero unas instalaciones enormes, pero sí quiero tener una reserva de metros para poder ampliar. Aprendo de los que saben más que yo y hace mucho tiempo mi amigo Fernando Roig me lo explicó así. Comenzó con un campo en La Barranca y luego fue comprando terrenos. Cada compra que hacía le costaba más dinero de lo que podría valer y acabó desembolsando diez por aquello que valía dos. Y me dijo: compra terreno, aunque te sobre y lo uses como aparcamiento, pero compra muchos metros. Luego ya irás dándoles uso. El ha hecho algo maravilloso en una ciudad que tiene 30.000 habitantes.

- ¿Qué es más prioritario para usted: ascender o comenzar con el proyecto de la ciudad deportiva?

- Los dos son prioritarios, pero sé que es muy difícil ascender a Segunda División y, de hecho, ha sido imposible hasta la fecha. Ciudades como Oviedo o Cádiz han sufrido para salir de Segunda B, pero ahora miran hacia primera. Tenemos que avanzar en las dos vías: la del ascenso y la de la ciudad deportiva. Ahora mismo, tenemos desperdigados a nuestros equipos por diferentes campos. Y no sólo hay que pensar meramente en el aspecto deportivo. Para mí fue muy emocionante ver a la UDL participar en un torneo de fútbol inclusivo en Madrid. Hay que poner en práctica proyectos con futuro y el del fútbol pasa por tener instalaciones propias.

- ¿Y cuál le gusta más: Logroño o Lardero?

- Me da igual, porque ambas están bien comunicadas, algo que es importante para que los chicos puedan vivir, estudiar y jugar. Lo que es evidente es que si compro bien, el patrimonio será mayor. He hablado con Cuca Gamarra y con José Ignacio Ceniceros, pero como he dicho, estamos al margen de la administración.

- En poco tiempo, el club cumplirá diez años. Cuando lo presentó habló de estar en cinco años en Primera, pero la realidad es bien diferente. ¿Le mina anímicamente seguir en Segunda B?

- No. Ni somos mi mejores ni peores que otros clubes a los que les ha costado mucho abandonar esta categoría. Quizá yo no vea a la UDL en Primera, pero sí mis nietos. Lo importante es el proyecto.

- Ha hablado de clubes como Cádiz u Oviedo. Está entrando mucho dinero extranjero en el fútbol español. ¿Se ha plantado vender, darle cabida o no ha tenido ni ofertas?

- Todos los días del año tengo una propuesta para comprar la UD Logroñés, pero siempre digo lo mismo: solo vendo el 42%, porque yo quiero tener la mayoría. ¿Por qué? Muy sencillo. Vengo poco a Logroño, pero cuando lo hago quiero ir con la cabeza alta. No sé que hará mi hijo en el futuro, pero mientras yo viva, el club no se va a vender. No tengo necesidad de dinero ni de dar un pelotazo. ¿Qué alguien quiere ayudarme? Perfecto. Le he pedido ayuda a mi amigo Gino Pozzo, dueño del Udinese y del Watford. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Udine es una ciudad de 100.000 habitantes y lleva muchos años en la Serie A. Llegaron a Granada y lo reflotaron. Ellos no engañan: buscan espectáculo y rentabilidad. Acaban de comprar el Watford y disponen de muchos jugadores, pero no para venir a Segunda B. Estoy tanteándolo con él. Venderle el 40% y trabajar juntos en este proyecto. Y él me ha dicho que si trabaja en España, será conmigo, porque soy serio. Ese acuerdo sería muy importante porque nos permitiría acceder a una plataforma internacional. Ahora mismo, hay equipos independientes, caso del Villarreal, o dependientes de grandes clubes, como ocurre entre Girona y Manchester City, por poner un ejemplo.

- No sé si ha seguido la decisión del Athletic de excluir a los jugadores riojanos de su centro de tecnificación de Oyón por el hecho de no ser vascos o navarros.

- Yo respeto las normas de todos los clubes, pero estamos en un mundo global. El nacionalismo es el gran mal de este siglo. Es una tiranía. Cuando tengamos la ciudad deportiva llegarán niños de otros lugares y serán como los de aquí.

- Hay gente que se pregunta por qué la UDL no dio un paso para hacerse cargo de esos niños.

- Tenemos acuerdos con varios clubes. Ahora bien, no podemos ofrecer el dinero que dan otras entidades y también nos gusta tener la voz cantante en esos compromisos. Sé que para que nuestro proyecto crezca debe tener bases. Es la única forma.

- ¿Cuesta comenzar desde cero cada verano?

- Claro que cuesta, pero lo hacemos. Yo me fío de lo que dicen los técnicos. Si se equivocan, lo hacen ellos. Yo no impongo nada.

- A su juicio, ¿que masa social necesitaría este club para dar un salto de calidad importante?

- ¿Cuál es el aforo de Las Gaunas? ¿16.000? Pues 8.000. Estamos hablando de una ciudad de 150.000 habitantes y una comunidad de más de 300.000.

- Si no tiene el calado deseado en su ciudad, difícilmente podrá extenderse más allá de sus fronteras.

- Sí, pero cuando he venido a Las Gaunas he visto muchas pancartas de peñas de diferentes pueblos. Ahora bien, sé que cuando coloquemos la primera piedra de la ciudad deportiva y arranque ese proyecto que también es social, esta situación cambiará mucho porque calará en la sociedad.

- ¿Tiene la fecha en mente?

- Cuanto antes, mejor, pero es lento. Y eso que estoy al margen de la administración, aunque tanto Cuca como José Ignacio están informados.