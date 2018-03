U.D. LOGROÑÉS «Si no sumamos puntos, no hay posibilidades» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés El preparador insta a su equipo a centrarse en el partido de hoy, olvidando lo que suceda en otros campos, y a mantener una «racha positiva» para mantener sus ilusiones JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGRO ÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:57

No hay tiempo ni para lamentarse ni para instalarse en la euforia. Termina una jornada y comienza otra. La UD Logroñés acudirá mañana a Gobela (17.00 horas), campo del Arenas, que se había convertido en años anteriores en una plaza casi inconquistable. Se puede seguir hablando de este recinto en similares términos, aunque los riojanos tienen la obligación y necesidad de sumar los tres puntos para no verse de nuevo lejos de la fase de ascenso. Sergio Rodríguez adelanta que sus hombres librarán una batalla intensa, rápida, aérea, dura,... y de muchos calificativos más, que pasa por adaptarse «lo más rápido posible» al césped artificial y a un campo muy estrecho.

- Apenas cinco días después, regresa la UDL a la competición con la obligación de ganar y recordando que se empató en Las Gaunas frente al Arenas.

- Es un partido muy complicado, como todos, aunque éste tiene unas connotaciones diferentes porque hay mucho en juego y también porque acudimos a un campo especial por contar con césped artificial y por ser muy estrecho. Nos tendremos que adaptar lo más rápido posible, pues creo que la adaptación será fundamental.

- ¿Campo que conlleva variar la idea futbolística?

- El mismo estilo no podemos tener, porque nos limitan las dimensiones.

- ¿Fútbol más directo?

- Seguro. Y también encuentro de segundas jugadas. El campo propone este fútbol y también el Arenas, por lo que hay que estar muy atento a ellas y al juego aéreo. Seguro que por ahí se va a desarrollar el partido.

- Un terreno particular, pero el año pasado ganó.

- Los resultados de años anteriores no quieren decir nada. Lo cierto es que nos tenemos que adaptar a algo a lo que no estamos habituados. Parte de nuestra personalidad no la vamos a poder desarrollar. Por tanto, adaptación. Estoy convencido de que lo vamos a hacer con las mismas ganas de siempre.

- La sensación, o realidad, es que encaran la recta final de la Liga más mermados que nunca a nivel de efectivos.

- Por número, sí. Tenemos tres o cuatro bajas por lesión, más una por sanción. Ahora bien, quienes salgan al campo van a competir como lo han hecho a lo largo de la temporada. Disponemos de menos opciones en cantidad, pero pensamos que con catorce jugadores vale, porque son catorce los que juegan.

- Ese limitado número se hace muy visible en defensa, donde debe recomponer su centro por la sanción de César Caneda. ¿Qué idea tiene?

- No tenemos muchas variantes en defensa. Prácticamente está cuadrado con los futbolistas que tenemos. Espero que no pase nada más en estas horas. De centro del campo hacia adelante sí que tenemos más opciones y seguramente cambiemos el sistema, pero aún no lo hemos decidido.

- ¿Sotillos como central?

- Es una opción, porque esa demarcación no es desconocida para él y ha jugado como central en su corta vida futbolística. Es verdad que con nosotros se ha movido en el lateral derecho, pero sus condiciones le permiten adaptarse al centro de la zaga. Con el ímpetu que pone, lo hará bien.

- ¿Ha cambiado algo el triunfo sobre el Real Unión?

- Nada, salvo que si no hubiéramos logrado los tres puntos estaríamos en una situación más difícil. La victoria da un poco más de confianza, que no de tranquilidad, porque Gobela es una plaza compleja. La situación es muy parecida, aunque hayamos recortado un par de puntos respecto al play off. Ahora bien, tenemos que mantener una racha positiva si queremos tener opciones.

- Si se mira la tabla, se ve al Arenas con 40 puntos, pero sus números reflejan que marca muchos goles, que se escapan pocos puntos de Gobela y que son muchos los jugadores que anotan. ¿Mirar sólo a esos 40 puntos es una trampa?

- En ese sentido es un equipo, similar a nosotros, con el gol repartido. En Gobela ha perdido únicamente dos partidos y en este momento atraviesa por una buena dinámica. Mira hacia arriba, aunque nosotros somos conscientes de la importancia de este encuentro y de que no podemos dejar de competir, si bien todo esto hay que demostrarlo sobre el césped. Es un conjunto muy complicado y no podemos pensar que por gozar de una situación cómoda en la tabla no va a competir, porque competir es algo que va en su carácter y en el de su entrenador, que exige mucho a sus hombres. Será un partido duro, competitivo, intenso, agresivo, de segunda concentración, rápido, con las áreas muy cercanas, campo estrecho... No hay pausa combinativa, sobre todo cuando aún haya fuerzas. Ellos son buenos en eso porque firman futbolistas para jugar en Gobela, que les permite sumar muchos puntos. Tenemos asumido que será así.

- Siempre ha hablado de la fortaleza mental de sus jugadores, de su equilibrio. Ahora viven un momento de cambios obligados en el once. ¿Teme que los futbolistas que están cobrando más protagonismo no sean tan fuertes?

- No, porque cuando hablo de equipo equilibrado, me refiero a todos, no sólo a los once que juegan. Cada jugador es uno individualmente hablando, pero la fuerza del grupo le hace ser también fuerte a él. No vamos a tener problemas con esas incorporaciones. Están enchufados, a buen nivel competitivo y han tenido oportunidades a lo largo de la temporada, unos más que otros. Nos van a dar ese salto de calidad en este tramo de la temporada.

- Esta tarde juega el Gernika. ¿Influye en algo jugar conociendo otros marcadores?

- No. Al menos, a nosotros, no. Debemos fijarnos en lo nuestro, porque cada vez que miramos a los rivales parece que lo convertimos en una losa, ya que están sacando muchos puntos. Sabemos que si no sumamos puntos, no tendremos posibilidades. Bastante tenemos con lo nuestro. Vamos a conocer el resultado, como es lógico, pero intentaremos que no nos afecte. El Gernika es rival directo, está por delante en la tabla, pero aún tiene que jugar en Las Gaunas y afrontar otros partidos contra rivales directos. No me gusta jugar a ser adivino, porque además soy bastante malo y no acierto, pero debemos tener puestos los cinco sentidos en nosotros mismos.