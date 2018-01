Quinta jornada sin perder, portería a cero y al acecho de la cuarta plaza. Es el vaso medio lleno del que bebe la UD Logroñés, pero sin embargo aún queda otro medio vaso, el vacío. La UDL empató en Olaranbe, frente al Vitoria. Sumar un punto fuera de casa es bueno si luego se gana en Las Gaunas. Es la frase hecha. No obstante, no es suficiente si los números y la necesidad mandan. Y son los que mandan, guste o no. Mejor ganar fuera y en casa.

Cierto es que los blanquirrojos fueron superiores a sus adversarios. Jugaron mejor y disfrutaron de más ocasiones, pero no fueron suficientes argumentos para superar a un rival que vivía en plaza de promoción de permanencia. Y sabido es que a la UDL no se le dan bien los conjuntos que no gozan de buena clasificación. El consuelo que le queda es que esta vez no perdió como lo hizo ante Caudal, Lealtad o Real Unión, por citar tres reveses. Y eso también es bueno, porque cuando no puedes ganar al menos debes ser capaz de eludir la derrota. Mantener la portería a cero significa también que el equipo no cometió errores, algo habitual en este conjunto,... y que tuvo cierta fortuna cuando la necesitó. De todo un poco.

Ahora bien, este deporte se guía por sensaciones dentro del campo, pero por números fuera de él. Esa es la otra gran verdad y ayer la UDL tenía la enorme oportunidad de alcanzar los 35 puntos, igualar en la tabla a Athletic (cuarto) y Real Sociedad (quinto). Anímicamente hubiera sido un golpe sobre la mesa mucho más importante que el que hubiera reflejado la clasificación, porque hubiese significado derrumbar una barrera que resiste en pie. Y de paso, mantener diferencias respecto a otros clubes e incluso recortarlas en el caso del Mirandés, que se ha vuelto mortal. No ha sido así. Pero hay más oportunidades.

Pero el fútbol va más allá del campo. El movimiento en los despachos es ágil. Han salido dos jugadores que no entraban en los planes del técnico y saldrán uno o dos más. Titi llama a la puerta, pero como en la tabla, no es suficiente. Hay que fichar más y ya.