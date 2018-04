El Sporting B, un recién ascendido con números de récord Ismael golpea el balón. :: d. mora El conjunto de Mareo llega a Las Gaunas con el objetivo de mantener el liderato y con la vista puesta en el partido de Zubieta L.R. LOGROÑO. Sábado, 21 abril 2018, 01:03

Llega el líder a Las Gaunas. El Sporting B se ha convertido en el equipo revelación de la temporada. Los gijoneses son un equipo recién ascendido que desde las primeras jornadas ha estado en los primeros puestos.

Los pupilos de José Alberto López ocupan el primer puesto de la clasificación con 68 puntos, repartidos en 20 victorias, 8 empates y 6 derrotas. El Sporting B lleva 55 goles a favor y 31 en contra. La racha del equipo asturiano le permite visitar Las Gaunas mañana después de sumar 11 de los últimos 15 puntos en juego. La última derrota encajada por el equipo de José Alberto López data del 10 de marzo, cuando se fue de Amorebieta con 3 goles en contra (3-0).

Ismael, con 12 dianas, y Claudio con 11, son los máximos artilleros del equipo.

No es fácil la tarea del entrenador del equipo de Mareo y es que varios jugadores entrenan y van convocados con el primer equipo (líder de la Segunda División). Por ese motivo, cada semana es distinta para los blanquirrojos.

Piropos a la UD Logroñés

El entrenador del Sporting B tiene en muy buena estima a la UD Logroñés, como confirmó en la rueda de prensa previa al partido. «La UD Logroñés tienen un juego posicional exquisito, para mí de lo mejor de la categoría junto a la Real Sociedad B», reconoció. «Nos va a exponer -continúa- a hacer un desgaste importante en el aspecto defensivo. Pero sabemos cómo contrarrestarlo, lo hemos trabajado durante la semana. Y habrá que aprovechar alguna ocasión que tengamos adelante».

Sobre la posibilidad de mantener el primer puesto con un empate, López prefiere no echar cuentas: «Los análisis los hacemos al final de la jornada. Los cuentos de la lechera no me van».