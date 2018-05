El Sporting B puede recuperar el liderato del grupo Domingo, 6 mayo 2018, 00:33

El Sporting de Gijón B tiene en su mano recuperar el liderato del grupo días después de haberlo perdido. El filial será primero si gana esta tarde en Irún, ya que el Mirandés no pudo pasar del empate en Guecho. Es más, eludió la derrota a falta de cinco minutos para el término del partido gracias a un gol de Diego Cervero, de penalti.

La pelea en la lucha por el ascenso no acaba ahí. El Athletic B ganó ayer en Tajonar (0-3) y se coloca tercero con 70 puntos a la espera de lo que ocurra esta tarde en Zubieta. Real Sociedad y Racing de Santander se juegan sus respectivas temporadas, porque quien pierda (si no hay empate) se queda fuera del 'play off' de ascenso a falta de una jornada. Más trágica sería perder para el Racing, uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría. Además, al cuadro local le sirve incluso el empate para llegar a la última jornada por delante en la tabla, con los mismos puntos.