«El Sporting B no necesita el balón para ganar los partidos» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés Aunque el 'play off' está «muy difícil», el técnico recuerda que su obligación es «sacar el máximo número de puntos» ELOY MADORRÁN* EMADORRAN@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Sábado, 21 abril 2018, 01:03

Mañana soleada en el Mundial 82. La UD Logroñés va a comenzar su penúltimo entrenamiento antes de recibir mañana al líder Sporting B (18.00 horas) en Las Gaunas. Sergio Rodríguez, técnico blanquirrojo, atiende a los medios de comunicación.

- Está muy complicado meterse en el 'play off'. Con este panorama, ¿el equipo va a bajar los brazos?

- No. Ya dijimos el otro día que estamos en una situación muy complicada para meternos entre los cuatro primeros. No lo hubiésemos deseado nunca pero se ha dado así. Y aún estando muy difícil nuestra obligación es competir y sacar el máximo número de puntos posible al final de temporada.

LAS FRASES Valoración de la temporada «Las valoraciones las haremos al final. Todavía hay cosas en juego y hay que respetar la competición» Copa del Rey «Para el club es un aliciente importante meterse en la Copa del Rey»

- ¿Seguimos aferrándonos a las matemáticas o hay que ser realistas y asegurar la Copa?

- Sabemos que es difícil. Es una evidencia, lo sabe todo el mundo. Pero sólo vamos a pensar en el Sporting B. Pensar en cualquier otra cosa nos podría desanimar. Va a ser un partido muy difícil, viene el líder. No sólo por nosotros, sino también por la gente, tenemos que estar a la altura.

- Con el ejemplo de Antxon Muneta se certifica que el equipo no está teniendo suerte con las lesiones en este tramo final de la temporada.

- Sí, en este tramo. Durante la temporada no ha sido malo, pero sí que es cierto que ahora no tenemos suerte. A partir del partido contra la Real Sociedad B hemos tenido mucho jugador lesionado en un corto espacio de tiempo. Pero esto es el fútbol, pasa todos los años, no tan concentrado, pero no puede ser una excusa.

- El Sporting B es el mejor equipo de los 80 que juegan en Segunda División B. ¿Qué está haciendo bien para estar ahí arriba?

- Está haciendo muchas cosas bien. Para llevar los puntos que lleva evidentemente está haciendo muchas cosas bien. Aparte de tener una regularidad muy alta, hace las cosas bien. Es un equipo con mucha pegada, con un porcentaje de acierto muy alto y eso les facilita las cosas. Y luego no es el típico filial, no necesita dominar la pelota, el partido, para ganarlo. En ese sentido parece un equipo más veterano de lo que es por lo que la edad demuestra.

- ¿Qué bajas tiene para el partido?

- No contamos con Ramiro, Arnedo y Antxon, y estamos pendientes de la evolución de Rayco, que todavía no sabemos si va a estar en la convocatoria. Y recuperamos a Ñoño que ha cumplido ya la sanción.

- ¿Íñigo está bien? Ayer (por el jueves) estaba con una contracura en el cuello.

- Sí, está con la contractura pero creemos que no tendrá problemas para jugar.

- La afición está un poco decepcionada en este tramo final. ¿Cómo se le puede recuperar anímicamente?

- Es normal. El objetivo a principio de temporada estaba claro y era meterse entre los cuatro primeros. Se ha puesto muy difícil, tenemos muy pocas opciones y entonces es normal que estos días estemos todos un poco cabizbajos. Pero vamos a esperar a final de temporada para hacer una valoración. Nos equivocaríamos si hacemos la valoración ahora porque parecería que los cuatro partidos que quedan no existiesen. Y son cuatro partidos muy importantes por todo. Por dejar un nivel profesional lo más alto posible, al equipo lo más alto posible a nivel de puntuación y acabar con buenas sensaciones.

- ¿La Copa es un consuelo teniendo en cuenta que entrar en el 'play off' está muy complicado?

- Ahora mismo, no. Porque hemos estado cerca de esas posiciones de 'play off' y no lo hemos conseguido. Pero para el club es un aliciente importante meterse en la Copa del Rey. Este mismo año lo hemos visto y otros años también. Si pasas tres eliminatorias tienes un premio muy grande. Vamos a hacer todo lo posible para meternos en la Copa, pero vamos a ir partido a partido. Ahora el Sporting B es el que nos tiene que llenar la cabeza para pensar.

- ¿Qué sensaciones le genera el no haber logrado el objetivo?

- Ya he dicho antes que las valoraciones las haremos al final de temporada no cuando quedan cuatro partidos por delante. Todavía hay cosas en juego y hay que respetar la competición. Hay cosas que nos hemos dado cuenta que no hemos estado acertados. Habrá que analizarlo para que no nos vuelva a pasar.

- ¿Ganar al líder y en casa, sería una buena manera de reivindicarse como equipo?

- Sí, creo que sí. Es un equipo que está demostrando tener un nivel muy alto. Y sería una manera de quitarnos el mal sabor de la semana pasada y por lo menos tener una nota positiva.