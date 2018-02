Sporting B y Mirandés tropiezan mientras la Real B ya es tercera L.R. LOGROÑO. Martes, 27 febrero 2018, 08:25

Todo se ve distinto con los puntos en el bolsillo. Cuando estos no llegan o lo hacen de manera escasa, en forma de empate, todo se ve diferente. Porque si la UD Logroñés hubiese ganado en Tajonar, estaría quinta y a tiro de dos de una plaza de 'play off'. Pero sólo empató, así que es sexto y se encuentra a cuatro puntos del tercero y cuarto.

Porque los resultados de los equipos de cabeza han sido, este fin de semana, bastante discretos. En los encuentros que se disputaron ayer, dos tropiezos reseñables. El más sorprendente, el del Mirandés, segundo, que cayó en Baracaldo (1-0). Galder Cerrajería, a falta de media hora, sentenció a los burgaleses, que parecen vivir un momento de enorme irregularidad tras su brillante comienzo de curso.

Y el líder, el Sporting B, no pasó del empate sin goles en su visita al Vitoria, un conjunto que pelea por salir de la posición que obliga a jugar el 'play out'. También pierden fuelle los de Mareo con una exigua renta de tres puntos por sendos empates de los últimos doce en disputa. Aunque la UDL no aprovechó la posibilidad de crecer en la tabla, el que sí lo hizo fue el filial de la Real Sociedad. Con diez puntos en los últimos cuatro encuentros, de los que tres fueron cosechados ayer por su triunfo (0-1) en Villaviciosa ante el Lealtad. El gol de Oier Calvillo resultó determinante para que el Racing de Carlos Pouso pierda una posición y se vea inmerso en dudas.

En los otros encuentros disputados ayer, el Burgos ganó por la mínima al Arenas, con lo que atesora 41 puntos, sólo tres por detrás de la UDL, pero en la undécima posición de una tabla igualadísima. En el derbi navarro, la Peña Sport ganó a domicilio al Izarra también por 0-1. Y el colista, el Caudal, empató en su feudo, sin goles, ante el Real Unión de Irún.

Paupérrima puntería

La jornada deja para las estadísticas un paupérrimo registro goleador: sólo once goles anotados en los diez encuentros de los que seis se anotaron en dos: Athletic B-Racing (3-0) y Amorebieta-Gernika (1-2).