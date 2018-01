Sotillos se lesionó ayer el tobillo derecho y será baja el domingo Viernes, 5 enero 2018, 14:42

Alejandro Sotillos no ha comenzado el año con suerte. Ayer, en un ejercicio, sufrió un golpe en el tobillo derecho que se le inflamó enseguida y que le dejó sin poder continuar el entrenamiento. En la exploración se le apreció un golpe limpio, pero que le ha dejado cojeando y sin poder trabajar sobre el césped. Habrá que esperar la evolución, pero es más que probable que no esté en condiciones para jugar el domingo. Al menos, no tiene ninguna rotura.

En cuanto a los demás compañeros con problemas, ayer Remón no pudo finalizar el entrenamiento matinal, pero sí que estuvo durante todo el vespertino. El motivo, una sobrecarga en los 'isquios' de su pierna derecha. Germán se entrenó en el gimnasio con molestias en la rodilla y gemelo derechos.