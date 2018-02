Solidaridad, salvo en el marcador

La ocasión lo merecía, aunque al final del partido todo fueran muestras de enfado. Fútbol y solidaridad. El fútbol tiene muchas caras, aunque habitualmente tienen más repercusión las malas caras, pero ayer era un día para mostrar una sonrisa de oreja a oreja. La propuesta era atractiva: disfrutar de un partido más de la UD Logroñés, que buscaba su décima jornada sin perder, y aportar alimentos no perecederos al Banco de Alimentos de La Rioja. Dos kilos de comida, entrada al Municipal. Más facilidades, imposible. Aunque perdiera la UDL.

Y el fútbol respondió. Magnífica entrada en el recinto logroñés con algo más de 4.000 espectadores para demostrar una vez más que el deporte es solidario. En este caso, el fútbol. En las diferentes puertas de acceso se amontonaban kilos y kilos de alimentos con un gran destino.

Las gradas disfrutaron. Con este gesto y con el fútbol, que no con el marcador. Y además del buen juego, la actitud, que siempre es aplaudible. Como, por ejemplo, esa presión de Rubén Martínez tras cruzarse el campo hasta provocar el córner. El zurdo se ha ganado al aficionado en tiempo récord. Jugó 45 minutos frente al Burgos, pero se dio a conocer en Mieres, con un gol y un golazo. Las Gaunas no sólo valora la calidad, sino también la entrega. Y eso que llegar al descanso sin goles y con ocasiones marradas creaba cierta inquietud, porque a nadie le gusta que se marre ante la portería rival. Recuerdos de aquellos encuentros en los que el fallo propio precedía a la derrota.

Personificar no significa que el colectivo no jugase bien, aunque al final la grada sufriera con su suerte, porque quien más quien menos se fue del Municipal sin explicarse cómo el colegiado no pito el claro penalti de Héctor a Rubén Martínez en el primer periodo o cómo el asistente, mal colocado, anulase a Ñoño su gol por un fuera de juego inexistente. Al menos, siempre quedará el gesto de solidaridad.