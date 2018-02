«Siento que este año va a ser bonito»

Desde fuera, Titi ha podido seguir la evolución del equipo y seguir soñando con el futuro.

-¿Cómo ha visto al equipo a lo largo de la temporada, sobre todo esta explosión?

- Yo creo que la explosión es de resultados, porque la idea de fútbol del equipo es la misma que cuando no ganaba encuentros. Ahora tenemos más acierto, pero no ha variado el pensamiento. Quizá ha cambiado la racha en la definición y en nuestra área. Somos más sólidos. Aquellos partidos que se perdieron se podían haber ganado porque fuimos superiores a los adversarios. Lo que está pasando ahora no es descabellado; me parece mucho más descabellado que jugásemos mejor que el rival y no ganásemos.

- Quizá es que Formentera pasó una excesiva factura.

- Es verdad que el equipo vino con otra cara de Formentera. Era normal después del palo recibido.

- Lo que es evidente es que el tiempo les está dando la razón.

- Sergio tiene una idea y todos las llevamos a cabo. Lo que sí veo es que estamos mejorando ese concepto.

- Ahora Sporting, Mirandés y Racing están más cerca. ¿A qué equipos suma a la pelea?

- Los que están son los candidatos. Tudelano, Gernika, los filiales,... El Sporting está haciendo una campaña bárbara. Son aviones. El resto está pinchando y nosotros lo estamos aprovechando.

- ¿Cómo se plantea lo que resta de temporada?

- Con trabajo, seguir entrenando y acabar bien este año. Quiero participar y concluir con buenas sensaciones. Deseo ayudar al equipo. Tengo la sensación de que este año va a ser bonito. No sé por qué, pero es una sensación que tengo.