SEGUNDA DIVISIÓN B Sergio Rodríguez ya tiene a todos Iván Aguilar y Carlos García se suman a los entrenamientos en vísperas del segundo partido de la Copa del Rey JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Lunes, 11 septiembre 2017, 23:57

Ya están todos. Quienes ayer se entrenaron son los que tienen en sus manos el futuro de la UD Logroñés. Y entre ellos se incluyen también César Remón y Javier Álvarez, Titi, que se recuperan de diferentes lesiones. Al grupo se sumaron Iván Aguilar y Carlos García, las dos últimas incorporaciones. En la decisión de Sergio Rodríguez queda que debuten o no mañana en el partido de Copa del Rey frente al Unión Adarve.

El paso por Lasesarre ha significado un revés. No inesperado, pero después de que el Barakaldo jugase con diez hombres durante una hora el empate no deja satisfecho a nadie e incluso más de uno piensa que se ganó un punto a tenor de los méritos realizados por unos y otros. Sin embargo, esa historia pertenece al pasado. Se empató al igual que en las dos anteriores visitas. Cuatro partidos que se resumen en una victoria y tres empates sin goles. Al menos, en el vestuario blanquirrojo queda claro que no se ganó por deméritos propios, porque no se jugó bien. Sin paños calientes, como admitió el preparador blanquirrojo al término del compromiso.

La llegada de Iván Aguilar y Carlos García completa la plantilla. El primero aporta un referencia ofensiva al resto de jugadores, pero además no es un nueve estático sino que con sus movimientos hace jugar al bloque; el segundo es un centrocampista más, uno de los diez con los que cuenta el preparador si se suman los futbolistas del filial que habitualmente se entrenan a sus órdenes. No es un recuperador, ni tampoco un interior con mucha llegada. Anda a camino de ambos perfiles. El sevillano se considera un «un mediocentro» al que le gusta mucho «el trato con el balón», aportar «soluciones» a sus compañeros y «ayudar» al equipo en tareas defensivas. A esa faceta suma la dialéctica. Admite que le gusta «hablar mucho» sobre el césped y, en consecuencia, mandar.

Lo positivo de no ganar en Baracaldo es que nadie enmascara que la UDL no jugó bien

Tanto Aguilar como Carlos García se ejercitaron ayer sin sobresaltos. Hoy repetirán a primera hora de la mañana y el miércoles tendrán la opción de vivir su puesta de largo en Las Gaunas. «No es una casualidad que se hayan logrado estos resultados porque se ha confeccionado una plantilla muy competitiva», indicaba el sevillano antes del empate en Lasesarre. Hoy volverá a hablar en su presentación, cuatro días después de su fichaje y con dos entrenamientos a sus espaldas. Entre ambos momentos, silencio ordenado por la entidad.

Para Aguilar fue un día especial porque volvió a reencontrarse con César Remón, con quien vivió una temporada histórica en el UCAM Murcia, ascenso incluido y catorce goles. «César ha sido una pieza fundamental en mi fichaje. Me ha hablado genial del proyecto del club, de la afición y de la ciudad. Le estoy enormemente agradecido por aportar su granito de arena en mi llegada», confesaba Aguilar poco después de desligarse del Recreativo de Huelva para cruzarse la península. Palabras de agradecimiento correspondidas. «Iván no es el típico nueve, ya que juega mucho fuera del área. Le pega bien con ambas piernas y es duro», respondía Remón.