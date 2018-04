Las sensaciones de Rayco Rayco García conduce el balón en el entrenamiento de ayer. :: fernando díaz El delantero de la UDL ya se entrena con el equipo pero aún siente molestias en el tobillo lesionado E. MADORRÁN LOGROÑO. Domingo, 22 abril 2018, 11:52

Rayco sí, Rayco no. La participación del delantero de la UD Logroñés en el encuentro del domingo sigue siendo una incógnita. El futbolista canario lleva ya tres partidos en la grada y tiene ganas de ayudar a sus compañeros, pero no termina de poder entrenarse sin dolores.

En el ánimo del jugador está volver a vestirse de corto, pero también reconoce que está complicado. Es una cuestión de sensaciones. «Sobre todo depende de las sensaciones que me voy encontrando cada día. No me quiero poner plazos porque me está dando más la lata de lo normal. Vamos a ver cómo llego al final de la semana y ya decidiremos», explicó Rayco al final del entrenamiento de ayer.

El gran problema del futbolista canario, lesionado en el tobillo derecho tras una dura entrada recibida en Zubieta, ante la Real Sociedad B, es que no desaparecen las molestias: «Voy entrenando con el grupo. Voy poco a poco mejor, pero todavía tengo un poco de dolor».

En las tres jornadas que Rayco García no ha podido jugar debido a los problemas en su tobillo derecho, la UD Logroñés ha sumado cuatro puntos. Empate en Guecho (0-0), victoria en Las Gaunas ante el Gernika (3-0) y derrota por la mínima en Anduva, ante el Mirandés, la semana pasada (1-0).

Precisamente la derrota en Miranda ha dejado al equipo prácticamente descartado para la lucha por los cuatro puestos del 'play off'. Un golpe duro para plantilla, cuerpo técnico y afición. «Los ánimos están un poco fastidiados, como es normal, porque ya se ve casi imposible, por no decir imposible, entrar entre los cuatros primeros, y eso el equipo lo sabe. Pero tenemos que seguir trabajando y terminar la temporada lo más arriba posible. Es un objetivo que nos tenemos que poner entre todos», reconoce Rayco.

La mayor alegría para el futbolista canario sería poder saltar al terreno de juego este domingo para enfrentarse al Sporting B: «Volver a jugar, contra el líder y en casa ante nuestra afición sería muy bonito pero vamos a esperar a finales de semana y a ver las sensaciones que tengo».

Mientras tanto, no termina el trabajo para José Miguel Martín, fisioterapeuta del equipo. Ayer fue Iñigo Zubiri el que tuvo que recurrir al fisio para tratar los dolores en el cuello que le surgieron en un mal gesto en el entrenamiento del pasado miércoles.

Coordinación ataque-defensa

El trabajo de ayer sobre el campo de césped natural del Mundial 82, presidido por el sol, se caracterizó por los ejercicios de ataque y repliegue defensivo. Coordinación entre los atacantes y los defensores para estar finos el domingo en Las Gaunas. La sesión concluyó con partidos de fútbol, primero en todo el campo, y más tarde en un espacio menor.

Para poder completar dos equipos de once jugadores fueron muchos los futbolistas del equipo filial los que acudieron a la llamada del técnico blanquirrojo.

La plantilla de la Unión Deportiva Logroñés tiene previsto entrenarse hoy en horario matinal. Y mañana, sábado, volverá a trabajar, también por la mañana, y a continuación el técnico Sergio Rodríguez dará a conocer la lista de convocados para el partido del domingo frente al líder.