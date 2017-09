SEGUNDO OBSTÁCULO Sergio Rodríguez conversa con Iván Aguilar en el entrenamiento de ayer. :: fernando díaz La UD Logroñés se mide al Adarve con el reto de ganar y superar la 'desilusión' del empate dominical JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:32

Segundo obstáculo en la carrera de la UD Logroñés por llegar a la meta de la Copa del Rey, que la lógica la ubica en la cuarta ronda y en la que el interés económico es realmente palpable. Los riojanos se miden esta noche (20.30 horas) al Unión Adarve, club madrileño que hace siete días dejó en la cuneta al Rayo Majadahonda.

El reto es doble. Por un lado, ganar y acceder a la tercera ronda; por otro, ganar y olvidarla decepción que ha supuesto no sumar los tres puntos en Lasesarre después de jugar durante cincuenta y ocho minutos con un futbolista más. Un mal día, como ha definido Sergio Rodríguez. Y no quiere que se repita, tampoco en Copa, porque el técnico sigue defendiendo la importancia de la competición. «Como ya dijimos la semana pasada, es un partido importante para el club a nivel institucional y para los jugadores también», reiteraba.

El preparador trabajó ayer con todos sus hombres, incluido César Remón, que participó parcialmente de la labor colectiva. No desveló de palabra qué cambios hará, pero introducirá modificaciones. «Tenemos que tomar decisiones, pero seguro que algún cambio habrá», afirmaba escuetamente, incluso cuando se le preguntaba por los últimos futbolistas en sumarse al proyecto. «Cifu sí que lleva algo más de tiempo con nosotros, pero Iván y Carlos llegaron el lunes. Veremos cómo están, si bien la decisión que tomemos buscará siempre competir a gran nivel», apuntaba.

El Adarve destaca por su juego a balón parado, donde suma tres goles, aunque aún no ha ganado en Liga

Sergio Rodríguez y sus hombres pusieron sobre el césped un simulacro de partido. En un lado, quienes pueden ser titulares esta noche; en el otro, el Unión Adarve vestido de blanquirrojo. El preparador pueda dar entrada en el once a Iván Aguilar y Carlos García. No serían las únicos novedades, ya que volvió a trabajar en defensa con Sotillos, Ramiro y Borja García como compañeros de Jaime Paredes. El resto de titulares son conocidos, aunque con alteraciones, pues Carles Salvador puede dar salida al balón (si no juega Álvaro Arnedo) junto a Carlos García, a los que se sumarían Rayco y Muneta, mientras que Pablo Espina sería el segundo punto, junto a Aguilar. Hay más opciones.

El técnico trabajó para buscar la forma de tender una trampa a los madrileños. Explicó sus virtudes y sus defectos. Entre las primeras, las acciones a balón parado. «Es un equipo que tiene la ilusión del ascenso a Segunda B, muy solidario y que mete mucha intensidad al trabajo defensivo. Su punto fuerte son las transiciones, que las hace muy bien, y la estrategia. De los cuatro goles que ha marcado, tres han sido en acciones a balón parado (dos Héctor, dos Fran García). El año pasado ya tenía este perfil. Y en movimiento, cuenta con gente bastante dinámica», insistió.

El técnico y sus hombres tienen claro que para eliminar a los madrileños, que celebran sus veinticinco años de vida, deben ofertar un fútbol ofensivo más preciso y decisivo. «No podemos ponernos una venda en los ojos, sino que debemos seguir trabajando y progresando, admitió en una nueva referencia al pasado domingo. Alcanzar la tercera ronda de la Copa les otorgará una nueva dosis de autoestima y reforzar la ilusión creada en este inicio de Liga. Y dinero: 20.000 euros más.