Santamaría suma veteranía y altura a la zaga de la UDL
Miércoles, 11 julio 2018

logroño. La Unión Deportiva Logroñés está recogiendo lo sembrado en las primeras semanas estivales. El 12 de julio comienza la pretemporada y, hasta ayer, la plantilla que dirigirá Sergio Rodríguez estaba formada por 14 hombres. Ahora ya son 15.

La entidad anunció ayer el fichaje de una de las piezas básicas para cualquier entrenador, la de un defensa central. Mikel Santamaría, nacido en Pamplona el 20 de julio de 1987, ha sido el elegido para, en teoría, acompañar a César Caneda en el eje de la zaga. Defensa experimentado en Segunda (militó en el Leganés en la temporada 2014/2015, cuando disputó 22 partidos) y en Segunda B (Osasuna B, Athletic B, Leganés, Racing, Albacete y, el año pasado en el Hércules), el navarro suma centímetros y contundencia a los blanquirrojos. Además, el futbolista «destaca por su buena salida de balón y por su rapidez al corte», según la nota de prensa enviada por el club. Esto último siempre resulta importante para tratar de evitar la llegada de los delanteros rivales.

LA FICHA uNombre Mikel Santamaría. uLugar y fecha de nacimiento Pamplona/20 de julio de 1987. uAltura y peso 1,88 m./75 kg. uDemarcación Central uTrayectoria Osasuna B (06/07 y 07/08), Alfaro (08/09), Bilbao Athletic (09/10 y 10/11), Albacete (11/12 y 12/13), Leganés (13/14 y 14/15), Racing (15/16 y 16/17) y Hércules (17/18).

A los 254 partidos de experiencia en la categoría de bronce del fútbol español, Mikel Santamaría suma un largo periodo de formación en la cantera de Osasuna y en el Bilbao Athletic, además de haber militado también en el Alfaro (disputó 16 encuentros en la campaña 2008/2009 que acabó en descenso) y Albacete. En su historial destaca su presencia en tres fases de ascenso a Segunda (con el Albacete en el curso 2011/2012, con el Leganés en la temporada 2013/2014 y con el que logró subir, y con el Racing de Santander en la campaña 2016/2017).

LA FRASE «Son muchos años, tengo mucha veteranía y eso da tranquilidad a la hora de jugar y aporta serenidad»

Su nombre pertenece a una saga de futbolistas rojillos bien recordada. Su tío fue el guardameta Roberto Santamaría y su hermano, de mismo nombre y también portero, cuenta con una dilatadísima experiencia en Segunda.

En el vestuario blanquirrojo, Santamaría se encontrará con excompañeros como el meta recién llegado Iván Buigues, César Remón o César Caneda. «Eso ayuda porque resulta más fácil acoplarte», explicaba ayer el central en una entrevista realizada por la Unión Deportiva Logroñés.

«Proyecto ambicioso»

Para el futbolista, la clave de su llegada al conjunto de Las Gaunas ha estado en lo ambicioso del proyecto. «Hablé con Carlos [Lasheras, director deportivo del club] y el proyecto es muy bueno. Se sabe que se va a hacer un equipo para estar arriba y pelear por ascender y creo que para todos los futbolistas es muy bonito. El proyecto de la UDL es muy ambicioso y eso me llama la atención», explicaba.

Como casi todos los futbolistas, Santamaría prefiere hablar en el campo: «Definirme es complicado. Pero son muchos años, mucha veteranía y eso da tranquilidad a la hora de jugar y aporta serenidad». «Lo que hay que transmitir a los jugadores y a la afición es que hay que estar tranquilo para ir paso a paso y conseguir el objetivo», señalaba.

El pamplonés aseguraba que tiene «ganas de empezar a entrenar para coger la forma y el ambientillo» y luego, llegarán los objetivos que, otra temporada, será la fase de ascenso, que él ya conoce. «La experiencia en los 'play off' es importante, pero queda muchísimo para estar. Y una vez que llegas también hay una cuestión de suerte. He ascendido una vez. He estado en buenos equipos en los que finalmente no se ha logrado el ascenso. En un 'play off' hay que tener mucha tranquilidad y un poco de suerte. Que las pocas veces que se llegue meterlas y estar bien atrás, que es importante en liga y en 'play off'», resumía.