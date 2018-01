«Sabemos lo que debemos hacer ante un filial atípico» Sergio Rodríguez da instrucciones a sus jugadores durante una sesión en el Mundial'82. A su derecha, Álvaro Arnedo y Pablo Espina. :: fernando díaz Sergio Rodríguez Entrenador de la UD LogroñésEl técnico prepara el partido contra el Vitoria mientras observa de reojo los retoques en su plantilla. Advierte de que el rival no es el mismo que jugó en Las Gaunas JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Sábado, 13 enero 2018, 00:48

Sergio Rodríguez ha entrado de lleno en enero. Y con él, el equipo y la entidad. El técnico confía en que los movimientos de entrada y salida no alteren al vestuario, mientras espera fortalecer la racha en la que ha entrado la UDL. Quiere enlazar su tercer triunfo consecutivo, disfrutar de su cuarto pleno en los cinco últimos compromisos y olvidar aquellas dos derrotas ante Mirandés y Sporting.

- Acabaron el año con un triunfo y lo comenzaron con otro. El reto pasa por seguir en esa dirección.

- El partido del domingo es historia, estamos centrados en Vitoria y en la idea de mantener la buena dinámica de los últimos compromisos.

- El encuentro que protagonizaron contra el Vitoria en la primera vuelta fue de los menos complicados que han jugado hasta la fecha, aunque quizá aquella referencia no sirva ahora.

- El Vitoria de hoy es un equipo bastante diferente al de aquel momento. Son los mismos jugadores, pero el bloque es distinto, más maduro. El rendimiento de aquel día no es el que nos vamos a encontrar este domingo. Además, juega en casa, donde es más fuerte. Por otro lado, no es el típico filial, ya que es un bloque que apuesta por un fútbol más directo y más físico.

- El jueves se produjo la primera salida, la de Iván Aguilar.

- Ya no está con nosotros, por lo que no voy a comentar nada.

- Y ese mismo día se produjo el alta de Titi, que hoy mismo jugará con el filial del Tercera.

- Ha estado un año lesionado, vemos que está bastante bien y contamos con él para el futuro. Creemos que una de las fórmulas es que tenga minutos de competición, pero vemos que no está aún para jugar en Segunda B. Aún así, pensamos que contaremos con él en poco tiempo. Hemos analizado todo para que se pueda incorporar al primer equipo antes de que se cierre el mercado. No sé si será esta próxima semana o la siguiente, pero está claro que va a ser jugador de la primera plantilla y va a tener ficha con ella. Hemos buscado esta fórmula porque creemos que le vendrá bien, porque el ritmo de competición se adquiere compitiendo. Titi lo ha aceptado, porque desea jugar y ayudar al equipo. Él ha hecho todo lo posible para estar bien. No se le puede pedir más.

- Por resumir, va a tener ficha con el primer equipo antes del 1 de febrero.

- Cuenta ya como jugador del primer equipo y con la baja de Iván le podríamos meter. Titi tendrá ficha con el primer equipo.

- Éste es un mes complicado porque salen y entran jugadores. ¿Uno de los objetivos es que el vestuario no se desestabilice?

- Tenemos gente muy madura, aunque es verdad que los movimientos despistan un poco.

- Volviendo al partido de este domingo, el Vitoria ha ganado dos encuentros en casa y ha sido capaz de empatar frente al Racing, pero sus números dicen que sufre mucho en la segunda mitad. ¿Están ante un partido de paciencia, por un lado, y de suma atención defensiva a las segundas jugadas, por otro?

- Las segundas jugadas son muy importantes para ellos, porque se apoyan mucho con balones largos al área. Sabemos lo que debemos hacer y también que tenemos que ser fuertes para llevar el encuentro a nuestro terreno.

- Se ha ganado al Izarra y al Athletic. Afrontan la oportunidad de ligar tres triunfos.

- Es importante ganar porque da confianza, nos permite seguir en una buena dinámica y nos mantiene cerca de la zona alta.

- ¿Ha cambiado en algo el equipo con estas últimas victorias?

- Siempre trabaja bien, aunque el triunfo refrenda la labor que haces. Mentalmente es un conjunto estable, tanto si pierde como si gana.

- Frente al Athletic se apreció desde la grada una UDL más práctica. ¿Algo puntual o una dirección hacia la que caminar?

- Hacemos lo que entendemos que debemos hacer pensando en el rival, pero sin perder nuestra personalidad. A veces jugar bien no significa tener la posesión del balón, sino generar más ocasiones de gol que el adversario, aprovecharlas y hacer lo adecuado en cada momento. Queríamos evitar que el Athletic corriera y le dimos el cuero porque sufre si lo tiene. Puede parecer que fuimos más prácticos, pero entendíamos que debíamos jugar así.

- El Vitoria apostó también en Las Gaunas por el contragolpe. ¿Mantiene esa idea como local?

- Alterna su fútbol. Presiona arriba en ocasiones; en otras, se mete atrás. Lo que no hace es un fútbol combinativo. Juega en largo, corre mucho y es peligroso en las acciones a balón parado.