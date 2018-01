LA RULETA RUSA

La UD Logroñés cargó ayer una bala en el tambor de seis y se disparó en la sien. No murió, pero la herida es preocupante, aunque siempre podemos decir que son seis las jornadas sin perder. La diferencia es que ayer, un día más, la UDL no se podía permitir ese lujo. Y menos después de haber tirado el comodín en Olaranbe siete días antes.

La bala en cuestión reside en la intensidad. Los blanquirrojos no pueden permitirse pensar que con 1-0 tienen ganado un partido. Alguna vez aislada, sí, pero repetir, no. Es la ventaja más engañosa que existe. Y no puede apostar a la ventaja mínima porque este conjunto es incapaz de mantener continuamente la portería a cero. El Barakaldo empató, pero pudo ganar a una UDL que se transformó en el descanso y ofertó un segundo tiempo que sólo sirve para saber qué no debes hacer sobre el césped, con ventaja o sin ella. Porque los vascos empataron, si bien pudieron ganar porque Sergio García estrelló un balón en la cruceta y Miguel salvó una gran ocasión de los vizcaínos.

Resulta muy difícil de explicar esa metamorfosis. La UDL perdió ayer incluso una de sus señas de identidad: tener el balón, máxime cuando el rival sale al campo con cinco defensas. Perdió más, pero ésa es la más llamativa. Partido de paciencia, pero no de esperar a que pasara algo. Poco fútbol y futbolistas ausentes. No funcionó nada, ni los cambios. Cuando te dan unos minutos hay que comerse el césped.

El partido ya es historia. Y el marcador, inamovible. La UDL se autoimpone una mayor exigencia después de estas dos semanas. Necesita ganar en Urritxe, labor muy difícil, y ganar en dos semanas al Burgos. Son muchos equipos para, presumiblemente una plaza, la cuarta, porque después del triunfo del Racing en Miranda parece que las tres primeras tienen nombre propio. Faltan muchas jornadas, pero cada vez menos. Se trata de ganar, ganar, ganar y volver a ganar, aunque todos sepamos que sea muy complicado. Los datos dicen que el vivero blanquirrojo está en Las Gaunas y no fuera. Si tampoco se pesca en él, mal asunto.