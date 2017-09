U.D. LOGROÑÉS «Los rivales buscan anular nuestra forma de jugar» Jaime Paredes defiende una jugada en la banda ante el Avilés. :: El defensa continúa sumando minutos bajo una premisa: «Aunque no tenga recambio natural, no me relajo» Jaime Paredes Lateral de la UD Logroñés VÍCTOR SOTO Logroño Jueves, 14 septiembre 2017, 10:08

Cumple su tercera temporada en Logroño y ya es un habitual del carril izquierdo de la Unión Deportiva Logroñés. 32 encuentros en su primer curso, 37 en el segundo y ya ha cubierto los cuatro primeros partidos de esta temporada regular. Aporta seguridad atrás sin olvidarse de atacar («Sergio [Rodríguez, el técnico] me insiste en que sea yo mismo», explica) en un inicio de liga que ha generado «un gran ambiente».

- Cuatro encuentros disputados y diez puntos. ¿Cómo se encuentra el equipo?

- Las sensaciones son muy buenas, aunque somos conscientes de que nos encontramos al principio de la temporada y aún no hemos hecho nada. Es un tópico, pero hay que ir pasito a pasito.

- En las últimas jornadas les ha costado más sacar adelante los partidos, tras un inicio trepidante. ¿Por qué?

- Todos los partidos van a ser diferentes y, en esta categoría, muy difíciles. Sumar siempre resulta complicado. Además, los rivales ya nos conocen y buscan anular nuestra forma de jugar, lo que nos obliga a buscar soluciones y superar problemas.

- Por ahora, se cumple el objetivo deseado: estar en lo alto de la tabla.

- Está claro que ése era el objetivo y que nos encontramos en una posición privilegiada que tenemos que defender con uñas y dientes ante todos. Nos enfrentaremos a grandes rivales pero las sensaciones son buenas y estamos consiguiendo hacernos fuertes en casa.

- Es una de las consignas de Sergio Rodríguez...

- En casa jugamos muy cómodos, con nuestra afición y en nuestro campo. Pero también hay que lograrlo fuera, donde los partidos van a ser muy complicados.

- Con este inicio, ¿empiezan a 'flotar' o el técnico les mantiene con los pies en el suelo?

- El lógico que haya buen ambiente con este arranque. Encadenar triunfos nos da confianza y es positivo. Pero tenemos claro que no va a resultar difícil.

- En lo personal, continúa ocupando la banda izquierda. En pretemporada, Sergio Rodríguez pedía refuerzos para generar competencia en todas las parcelas. Pero el lateral parece suyo.

- Quizá no cuente con un recambio natural y aunque no tenga esa competencia directa, yo nunca me voy a relajar porque eso iría en perjuicio mío. En cada entrenamiento y en cada partido soy un futbolista que da el 100 por ciento.

- Le ha tocado compartir banda con Ñoño, Rayco, Cifu, Muneta... ¿Con quién se siente más cómodo?

- Cada jugador tiene sus características: uno va más por dentro, otro prefiere por fuera... Pero lo importante es que el que juegue, lo haga bien y sume al equipo. Y yo me siento cómodo con todos.

- Y usted, ¿va siempre hacia arriba o también tiene que frenarse y mirar atrás?

- Es cierto que me gusta ir hacia arriba, pero cada partido es diferente: a veces te pide que estés adelante y otras, que no pases del centro del campo. Sergio [Rodríguez] me insiste en que en cada partido sea yo mismo.

- La defensa y la portería de la UDL están resultando muy sólidas ya que han recibido sólo dos goles.

Sí, nos estamos mostrando fuertes a nivel defensivo. Eso dice mucho del equipo y es la base para poder estar arriba.

- El domingo afrontan un duelo importante ante el Burgos. ¿Apetece más un partido así, entre colíderes?

-Será un partido muy complicado y competido. El Burgos se ha hecho casi desde cero y llegan con toda la ilusión. Lograr los tres puntos sería un golpe importante y unos daría más confianza, nos reforzaría. Es de los partidos que a todos nos apetece jugar.