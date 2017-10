«Tenemos que revertir esta dinámica de resultados negativos» Miguel Santos Defensa UD LogroñésEl lateral derecho blanquirrojo entiende que «no hay que ponerse más presión de la normal» CARLOS FERRER LOGROÑO. Domingo, 8 octubre 2017, 00:39

Miguel Santos espera salir de la crisis hoy mismo, ante el conjunto rojillo.

- ¿Cómo se presenta el partido?

- Todos los partidos son complicados, pero yo creo que éste es un poquito más, porque venimos de una dinámica negativa, no de juego, sino de resultados, y eso lo tenemos que revertir. Hemos trabajado esta semana muy bien, como las demás, y creo que con este trabajo y jugando como el domingo vamos a ganar muchísimos partidos.

- Se trata de jugar bien, pero, sobre todo, de sumar de tres en tres...

- El fútbol tiene muchos factores y el factor suerte también influye. El domingo pudimos irnos con un resultado amplio a favor y sin embargo perdimos por dos goles a uno. Nos fuimos contentos porque hicimos un gran partido y, jugando así, ya digo que ganaremos.

- El domingo pasado fue sustituido en el segundo tiempo por un problema en la rodilla derecha, la lesionada. Dejó a todos temiendo por su pierna...

- Vino por un mal apoyo y tuve una pequeña irritación, pero esta semana he entrenado bien y estoy disponible como cualquiera del equipo. El miedo en estos casos es normal por la lesión tan grave que tuve, pero no tiene nada que ver. Ahora mismo mi rodilla derecha está exactamente igual que la izquierda, no hay ningún problema.

- ¿Qué tal se encuentra sobre el terreno de juego?

- Me encuentro muy bien, acabo los partidos bastante bien. He jugado la mayoría de los minutos y después de un año parado, físicamente estoy muy bien. No subo mucho por la banda, porque hay momentos en que el partido no lo requiere. Hay que medirse.

- ¿Cómo se puede resolver el problema de las áreas?

- Lo importante es seguir la línea que estamos llevando. Con este trabajo, el gol va a llegar. No estamos preocupados.

- Ante Osasuna sólo vale ganar...

- Pero igual que todos los domingos. No hay que ponerse más presión de la normal. Es un día más, son tres puntos más y hay que salir al campo para intentar ganar.

- Y volver a ilusionar a la afición...

- La verdad es que ya se lo merece. Llevamos un mes con resultados negativos y tanto la afición como nosotros mismos nos merecemos una victoria.