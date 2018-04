RESULTADO Y PUNTO

Gol, victoria del Mirandés y derrota de la UD Logroñés. Es lo que queda de ayer y lo que quedará. En Miranda nadie nadie se acuerda ya de ese gol, sino del triunfo; si la UDL no se mete en 'play off', serán muchos los que lo rememoren, como ese penalti no pitado frente al Lealtad y gol legal anulado a Ñoño. De 2-0 a 0-1. Y más ejemplos. Pero simplemente servirán para recordar errores, no para cambiar la historia. El miércoles, la Juventus vivió por una historia similar en el Santiago Bernabéu, pero el viernes el Real Madrid estaba en el sorteo de la Liga de Campeones. La Juve, no. Manda el resultado. Punto.

Segunda B es un pozo del que no es muy difícil salir por la escalera. Demasiado tráfico. Es más sencillo asomar la cabeza a través de pasadizos secretos. Es una categoría desequilibrada, en la que quien llega vía descenso tiene ventaja económica; en la que quien no cumple con la legalidad, tiene ventaja económica; en la que quien paga se aprovecha de la avaricia de quien cobra, que suma sólo lo que se mete en el bolsillo... hasta que viene un revés que te cambia la vida. Entonces, la figura del club responsable es alabada. En este caso, la de la UDL. Tan culpable es el jugador como el dirigente; el sindicato, como la patronal. Pero sobre todo la Federación, que es incapaz de gobernar una nave que alberga pasajeros de múltiples intereses. Es el fútbol.

Carles Salvador ve cosas raras; Miguel Martínez, también. Si se ven, hay que denunciarlas, con nombres, apellidos y pruebas. Es duro dar ese paso, pero si no se da, esas palabras quedan como fruto de una pataleta por una derrota que rompe un sueño.

Ahora bien, el sueño aún no se ha roto. Es más difícil de lograr. Por eso es un sueño. La UDL sale derrotada deportivamente de Anduva, pero victoriosa por el movimiento social que está alcanzando. Hay que remontarse muchos lustros en el tiempo para ver un éxodo de aficionados como el de ayer. Y, quizá, a medio o largo plazo, sea más importante que lo que decía ayer el marcador. 1-0. Eso sí, nadie lo moverá y formará parte de la suerte de ambos equipos.