«Respetamos y entendemos la opinión de la gente»

logroño. La irregular trayectoria de la UD Logroñés lleva a quejas de los aficionados y a denostar a veces la labor de técnicos y jugadores. Sergio Rodríguez cuenta con ello, porque va en su cargo, y asegura que trabaja siempre con el mismo ahínco y la misma ilusión, salgan o no bien las cosas.

El técnico está seguro de su labor y no piensa más que en conseguir mejores resultados. No mira más allá: « Yo hago lo que hacía hace tres y seis meses. Mismo trabajo, mismas ganas y misma ilusión. Sí que es cierto que después de los partidos, cuando no consigues los puntos, el estado anímico es más bajo, pero el lunes recobras la fuerza porque entiendo que es el camino. Confiar y creer. Mientras los jugadores sigan creyendo en lo que hacemos, estaremos muy fuertes. Si algún día dejan de creer, evidentemente no estaremos tan fuertes».

Hace nada era el mejor del mundo y ahora no. Eso lo tiene asumido y superado: «El que entra en el mundo del fútbol en un nivel como el que estamos nosotros tiene que asumirlo. Yo respeto todas las opiniones, especialmente cuando son educadas, y las entiendo. En el fútbol mandan los resultados, principalmente de cara al exterior. De cara al interior hay más cosas que se valoran, que se tienen en cuenta».

Sí que tiene claro que una victoria elevaría la moral de todos: «Sin lugar a dudas. De los jugadores, que ahora lo pueden ver todo muy oscuro, y de nuestra afición. Para nosotros sería una alegría poderles brindar una victoria. Y a nivel de trabajo interno, nos ayudaría. Veo a la gente fuerte, pero eso siempre ayuda a todos, jugadores y afición».

«Es bueno para todos que venga mucha gente al campo. Llevamos varios partidos sin ganar, pero yo me fijo en el trabajo de los jugadores, en las ganas que le ponen, en que en todos los partidos compiten, en que son dominadores del encuentro. En las acciones de área no estamos siendo tan afortunados como los rivales. Espero que eso cambie y que podamos darle la vuelta», finaliza.