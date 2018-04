REFLEXIÓN Y RESPETO

La UD Logroñés ya puede pensar en la próxima campaña. Podía desde hace unos días, pero desde ayer ya está matemáticamente fuera de la lucha por el 'play off', porque tiene una desventaja de diez puntos y sólo hay nueve por repartir. Y puestos a pensar, debe reflexionar sobre todo lo que conlleva el fútbol en esta categoría.

Entre esos muchos deberes tiene que pensar seriamente cómo se puede salir de este pozo. Eso se traduce en planificación deportiva, pero no sólo debe jugar en el campo, sino que debe aprender a jugar en los pasillos y en los despachos. No para que le den sin merecerlo, sino para que no le quiten lo que se gana.

La UDL es un club joven carente de peso alguno en Madrid. No es asambleísta en la FEF, aunque es el conjunto de mayor categoría. Madrid no es sólo el escenario apropiado para engordar egos y e ilustrar imágenes. La UDL ha quedado fuera de la lucha del 'play off' por errores propios, pero en muchas ocasiones ha sido un equipo ninguneado. La última ayer. Barceló Roca fue el colegiado. Más allá de la expulsión de Miguel Santos, para unos justa la roja, para otros no, da por válido un gol, el de la victoria del Sporting en el que su autor, Cordero, está en fuera de juego. Claro, no, clarísimo. Y Salvador, también, aunque no interviene en la jugada. Quien mejor lo vio fue Riubrugent Expósito, el asistente, porque el gol nace en un saque de esquina. Pero no lo vio. Cuando Pablo Fernández peina el balón, Cordero está en fuera de juego. Gol y victoria.

Esta decisión llega ocho días después del famoso gol de Miranda de Ebro, aquel en el que el colegiado pita y luego deja seguir la jugada que acaba en el tanto de Cervero. Dos ejemplos, pero a lo largo de la campaña son muchos más. Por eso, la UDL necesita ser respetada en Madrid; al menos, en la medida en la que ella respeta el sistema de competición. Si lo logra, habrá dado un paso, aunque para salir de esta categoría necesita mucho más. Lo primero, una plantilla mejor; lo segundo, crecer como club. Estancada en ambas casos.