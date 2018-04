La UDL recorta dos puntos su diferencia respecto al 'play off' L.R. LOGROÑO. Lunes, 2 abril 2018, 00:12

Semana a semana, jornada a jornada, se confirma que el Grupo II de la Segunda División B va estar igualado hasta el último partido. Ayer la clasificación volvió a retorcerse un poco más con algunos resultados esperados y otro no tanto.

El líder, Sporting B, sufrió en exceso para imponerse al Caudal Deportivo (0-1, gol de Isma Cerro en el minuto 76) en el derbi asturiano. Por su parte, el Lealtad-Mirandés tuvo que ser aplazado porque Les Caleyes parecía más propio para jugar a waterpolo que a fútbol.

Pinchó el Racing de Santander en su desplazamiento al Plantío. El equipo de Pouso no pudo pasar del empate (1-1). Se adelantaron los locales (el ex de la UD Logroñés Julio Rico, m.22) y empató el Racing por mediación de Borja Lázaro (m.32). Con 55 puntos, los cántabros marcan el corte para entrar en el 'play off'.

El gran pinchazo del domingo lo protagonizó el Athletic de Bilbao B. Los vascos perdieron en su desplazamiento a Vitoria, que con los tres puntos de ayer sale de puestos de descenso y promoción. Un tempranero gol de Cristian Moreno (m.8) decidió el choque.

La UD Logroñés (51 puntos) se queda a uno del filial del Athletic (52), a tres del Gernika (54), que ganó el sábado en Pamplona, y a cuatro del Racing de Santander (55).

Con los mismos puntos que los riojanos se sitúa el Barakaldo, que en la mañana de ayer goleó al Izarra (5-0) y no pierde la estela de la UD Logroñés. Con el triunfo de ayer, el Barakaldo suma tres victorias en los últimos tres partidos.