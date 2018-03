«Somos realistas, sabemos que el 'play off' está difícil» Sergio Rodríguez Entrenador de la UDLEl técnico, antes del partido ante el Real Unión, cree que contar con «pocas posibilidades de fallar» no debe suponer «una presión añadida» VÍCTOR SOTO LOGROÑO. Viernes, 23 marzo 2018, 01:07

Restan ocho partidos para el cierre de la fase regular. Veinticuatro puntos en liza. El objetivo del 'play off' está a seis. No hay que mirar más arriba ni más lejos. Sólo semana a semana con una única meta: no dejarse más puntos en la gatera.

Sergio Rodríguez lo sabe, sin necesidad de calculadoras, cábalas ni quinielas. Mañana, el Real Unión medirá en Las Gaunas si lo sucedido en Zubieta sólo fue un traspié o un síntoma de debilidad. Los rivales por las plazas de honor dieron un paso adelante, lo que provoca que no haya margen de error. Pero de ahí a la desilusión y a tirar la toalla hay un trecho demasiado grande para Rodríguez: «¿Por un partido va a cambiar nuestra percepción? La de la gente de alrededor no la controlamos. Asumimos que si hay gente que lo piensa, es libre de hacerlo. Pero nosotros, no. Si no tendría sentido». «Somos realistas y sabemos que el 'play off' está más difícil, pero ha habido momentos en la temporada en los que hemos estado a la misma distancia o más [del cuarto puesto]. La única diferencia es que quedan menos partidos», expuso Rodríguez.

Para el técnico, lo peor sería dramatizar, pero sin olvidar los condicionantes existentes. «De la semana pasada a ésta sólo hay tres puntos menos, quedan 24, tiempo y posibilidades, pero es cierto que el margen de error es mucho menor. Tenemos muy poquito y debemos hacer las cosas mejor para contar con posibilidades. Pero de ahí a no tener ninguna, creo que no. Ni lo pienso yo ni la plantilla lo piensa», sentenció.

LAS FRASESReal Unión «Cuanto antes consigan la permanencia, mejor para su tranquilidad. No van a venir a pasar la tarde» Confianza «Este vestuario no se ha venido arriba cuando se ha ganado ni abajo cuando se han cosechado derrotas» Baja de Rayco «Tiene un esguince fuerte y será complicado que juegue. Pero esperaremos hasta el último día»

Así, la batalla está servida. En cada partido, en cada jugada, en cada balón dividido. Llegar a la fase de ascenso nunca resulta sencillo, por lo que el único camino posible es «ser fuertes mentalmente, saber que tenemos pocas posibilidades de fallo pero que eso no nos suponga una presión añadida». La solución es sencilla: «Tomárnoslo como ganas de enganchar a los de arriba, con ilusión. Y así planteamos las cosas».

El primer reto será el de superar a un Real Unión diseñado para codearse con los líderes pero que ahora transita por la zona media de la tabla. «Será un partido difícil, ante un rival con muy buenos jugadores», explicó. Para el entrenador blanquirrojo, «en condiciones normales» el Real Unión «estaría peleando con la UDL». «Pero tuvieron una mala dinámica terminando la primera vuelta y se descolgaron y eso creo que les pasó factura. Es un rival con buenos jugadores y seguro que nos lo pondrá difícil», analizó.

Su posición (a 7 puntos del 'play out' y 13 del descenso) no les garantiza, según Sergio Rodríguez, la permanencia. «Necesitan los puntos, sobre todo porque equipos de atrás como el Vitoria o el Izarra están apretando», decía. «No van a poder venir sabiendo que han hecho la tarea del año porque necesitan puntos y, cuanto antes lo consigan, mejor para su tranquilidad. Así que no van a venir a pasar la tarde», resumió.

El Real Unión es, según el preparador riojano, «un equipo que intenta llevar el peso del partido, que juega la pelota, que le gusta empezar desde atrás y que tiene jugadores para ello. Si te quita la pelota, es un rival bastante difícil». Además, cuenta con ese colchón de puntos que les dará «tranquilidad». «Nosotros estamos en una situación contraria: necesitamos la victoria, los tres puntos. Ese duelo de sensaciones puede ser importante», resumió.

Déficit de la primera vuelta

La segunda vuelta, a pesar de las sensaciones negativas que arrastran duelos como el del Lealtad, Osasuna B, Leioa o Real Sociedad B, «está siendo muy buena», asegura Rodríguez. «Llevamos un déficit de puntos de la primera. El nivel del equipo, en el 95% de los partidos, ha sido bueno. El equipo, ya no de tener la pelota o en juego, que también, si no de ocasiones, de llevar el peso de los partidos, ha sido mejor que los rivales en la mayor parte de los encuentros. Debemos seguir en esa dinámica: ser mejor que el rival, crear más ocasiones, que te creen pocas y ganar los partidos», indicó.

No hubo decepción en Zubieta («son asumibles perder esos partidos, ante un rival en muy buen momento», explicó), pero «lo que pasa es que estamos muy ajustados de puntuación y nos aleja un poco más». El daño podría ser psicológico, pero el entrenador aseguró tener «un vestuario muy maduro y equilibrado». «Los resultados te dan más confianza o te quitan un poco. Pero este vestuario no se ha venido arriba cuando se ha ganado ni abajo cuando se ha cosechado derrotas», comentó el preparador.

Ahora, después de limpiar la mente, falta pulir defectos y hacer hincapié en distintas labores, especialmente la defensiva, para mantener Las Gaunas como un territorio abonado a los puntos blanquirrojos y no abandonar el sueño del 'play off'.