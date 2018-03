La UDL se reajusta contrarreloj Alejandro Sotillos remata de cabeza en presencia de Cifu. :: fernando díaz Santos y Sotillos, que nunca han jugado juntos en el once inicial en Logroño, apuesta en los laterales JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Viernes, 23 marzo 2018, 12:10

La UD Logroñés presentará el sábado en Las Gaunas, salvo sorpresa, unas bandas inéditas en el recinto capitalino. En todos sus partidos de la temporada, Alejandro Sotillos y Miguel Santos no han coincidido en el mismo once inicial. Lejos de Logroño, sí. La ausencia por sanción de Jaime Paredes abre las puertas a una variante en la que también podría entrar Rubén Martínez, que aunque tiene un talante más ofensivo, puede jugar en el lateral izquierdo y de hecho así lo hizo durante los últimos minutos del encuentro del pasado domingo, aunque obligado por todo lo sucedido.

No vive la UD Logroñés una semana tranquila. La derrota en San Sebastián ha sembrado en el aficionado un presente de decepción; la lesión de Ramiro Mayor trastoca considerablemente los planes de Sergio Rodríguez, que se queda con los hombres justos en defensa en su momento más crítico; y también se da prácticamente por descartado a Rayco, uno de sus jugadores más determinantes.

uUDL-Real Sociedad B Santos, carrilero derecho; Sotillos, central derecho (m. 83). uGernika-UDL 0-1. Sotillos, lateral derecho; Santos, izquierdo. uSporting B-UDL 1-0. Sotillos, lateral derecho; Santos, izquierdo. uAmorebieta-UDL 1-3. Sotillos, lateral derecho; Santos, lateral izquierdo para acabar de interior izquierdo. uVitoria-UDL 0-0. Sotillos, lateral derecho (74'); Santos, izquierdo. uUDL-Burgos 2-0. Santos, lateral derecho, aunque acabó en el centro del campo, por la izquierda, tras la incorporación de Sotillos (m. 74). uLeioa-UDL 3-3. Sotillos, lateral derecho (m. 77); Santos, interior derecho.

Las cuentas más sencillas apuntan a una defensa formada por Sotillos y Santos en los laterales y Caneda y Zubiri en los centrales. No hay más. No es la primera vez que cada uno de ellos ocupa esa demarcación. Sotillos, el que menos ha jugado de los cuatro, aunque cuando lo ha hecho ha sido a un alto nivel, nunca ha sido titular en Las Gaunas en competición liguera. Ha saltado en el once inicial en Guernica, Gijón, Vitoria, Amorebieta, Mieres y Zubieta. Y ha jugado ante su afición frente a la Real Sociedad B, partido en el que debutó, Athletic B, Burgos y Tudelano.

Rubén Martínez también podría jugar en el lateral izquierdo, aunque gana enteros Miguel Santos Caneda y Zubiri son los dos hombres para el centro de la zaga hasta el final de temporada

En algunos de esos compromisos ha coincido con Miguel Santos. Por ejemplo, jugó los últimos dieciséis minutos en Las Gaunas frente al Burgos. Santos pasó al centro del campo, por la banda izquierda; frente a Athletic y Tudelano, el madrileño suplió al zamorano. El último encuentro en el que han coincidido sobre el césped se jugó en Sarriena, donde Sotillos y Santos ocuparon la banda derecha, con el segundo más avanzado.

Esa imagen, la de ambos sobre el césped, es más habitual fuera de La Rioja. Tanto en Guernica como en Gijón, los dos completaron el partido, con Miguel Santos en el lateral izquierdo.

Y algo similar ocurrió en Urritxe, donde comenzaron y acabaron el encuentro, pero en el caso del zamorano concluyó en la banda izquierda, por delante de Jaime Paredes cuando éste se sumó al compromiso. Frente al Vitoria, Sotillos y Santos ocuparon los carriles cuando el primero entró en el campo, en el minuto 74.

No obstante, existe otra variante que únicamente se puso en escena durante siete minutos: Sotillos como tercer central, junto a Caneda y Ramiro, con Santos y Paredes como carrileros. Fue frente a la Real Sociedad B, en el triunfo cosechado por los riojanos (3-1) en Logroño.