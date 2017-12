Una reacción necesaria como visitante Sergio Rodríguez, durante un entrenamiento en el Mundial'82. :: miguel herreros La UD Logroñés sólo ha cosechado ocho puntos fuera de Las Gaunas en partidos marcados por tanteadores cortos VÍCTOR SOTO LOGROÑO. Lunes, 4 diciembre 2017, 23:56

El final de noviembre y el inicio de diciembre estaba llamado a ser el momento de la reacción de la Unión Deportiva Logroñés. Era el momento para dar un golpe de autoridad ante los rivales de la zona noble y presentar una firme candidatura al 'play off'. Sin embargo, a falta de lo que ocurra este domingo frente al Racing de Santander, los blanquirrojos han dado un paso atrás en la tabla. Después de 16 jornadas, los de Sergio Rodríguez se hayan a seis puntos del cuarto puesto y, sobre todo, siguen exhibiendo carencias en algunos aspectos. Especialmente sangrante es la falta de puntos a domicilio. «Otros años lográbamos más fuera y menos en Las Gaunas», explicaba ayer Miguel Martínez, capitán blanquirrojo. «Parece que es lo normal, pero hay que trabajar para sacar esos puntos necesarios», incidía.

Dos triunfos y dos empates en ocho encuentros. Pero, sobre todo, cifras de equipo serio que no llega a cumplir sus objetivos. La UDL ha anotado cuatro goles lejos de Las Gaunas (de ellos dos fueron en la primera jornada en Lezama) y ha encajado seis. «Nos fastidia que en la inmensa mayoría de los minutos llevamos la manija del juego y somos superiores, pero no se traduce en puntos», analizaba el guardameta riojano. «Estamos preocupados, no cabizbajos. Trabajamos para pulir pequeños detalles en momentos puntuales para no recibir goles y seguir en la línea marcada», sintetizaba Miguel Martínez.

Porque, como ya explicó el técnico riojano tras el encuentro de Mareo ante el Sporting B, lo más grave es que los jugadores dejasen de creer en su fútbol y sus posibilidades. Eso dinamitaría las posibilidades de reacción y de conseguir los objetivos marcados.

Para el cancerbero, queda aún mucha liga para lograr la remontada: «El 'play off' no está remoto. Confío plenamente en el equipo y con una racha pequeña, de tres o cuatro partidos, nos acercaremos a él. La primera piedra es el Racing y nos tenemos que centrar en ese partido».

Después llegarán la visita a Tafalla ante el colista Peña Sport y el duelo en Las Gaunas frente al recuperado Izarra, de la mano de Nacho Martín. Con eso acabará la primera vuelta y llegará el momento de echar cuentas y, si es necesario, sondear el mercado. Y entre los objetivos estará mejorar las prestaciones como visitante, especialmente en el ataque. Con la seguridad defensiva exhibida, faltan goles y evitar errores puntuales. «Estamos haciendo el trabajo bien al 95% y eso que nos falta nos está machacando. Las últimas dos derrotas tras dejar buena imagen son duras de asimilar, pero debemos ser fuertes de cabeza», resumía Miguel Martínez.

Sin Borja ni Sotillos

Mientras se espera el partido del domingo, la UDL se entrenó ayer en el Mundial'82 con la ausencia de Borja Gómez, que continúa arrastrando un problema muscular, ni Sotillos, por asuntos personales. El resto se ejercitó a distinto ritmo, según su titularidad o suplencia el domingo. Mañana todos están convocados de nuevo para preparar el choque del domingo.