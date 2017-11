U.D. LOGROÑÉS Rayco se corona como el mejor jugador de octubre Rayco García se va en velocidad del portero y el central de la Real Sociedad y se dispone a marcar el primer gol del partido del sábado en Las Gaunas. :: fernando díaz Octubre se despide con dos victorias, dos empates y una derrota de los blanquirrojos, que han sumado ocho puntos y son octavos en la tabla El delantero de la UD Logroñés ha sumado cuatro goles en los dos últimos encuentros CARLOS FERRER LOGROÑO. Domingo, 5 noviembre 2017, 23:45

Han sido cinco los partidos que se han disputado en este mes de octubre, en el que la UD Logroñés parece haber remontado el vuelo que se vio estrellado en el pasado mes de septiembre, cuando el equipo blanquirrojo solo sumó cuatro puntos, después de ganar un partido, empatar otro y perder dos.

En este mes, el mejor jugador blanquirrojo ha sido el canario Rayco García que ha ido mejorando sus prestaciones hasta cuajar dos grandes actuaciones en estos dos últimos encuentros ante Leioa y Real Sociedad B. En estos encuentros el delantero aportó dos goles en cada choque.

La cara del jugador lo decía todo ayer cuando le felicitaban antes del entrenamiento. «Me he acoplado al juego del equipo y los compañeros también me conocen mejor para que el balón me llegué con opciones. Estoy muy contento de cómo me están saliendo las cosas y de ayudar al equipo», decía el delantero blanquirrojo.

Marcos, que también ha marcado cuatro goles, comanda esa clasificación , con cinco dianas

Si la calidad de los goles y su capacidad para abrir huecos han elevado el rendimiento de Rayco, César Caneda ha sumado los mismos puntos que el delantero gracias a su seguridad defensiva y su saber estar en el área propia.

Por detrás, con un solo punto menos, Álvaro Arnedo, que ha sumado trece en pocos minutos sobre el césped y Carlos Salvador, con el mismo puntaje. Ramiro Mayor ha destacado, así mismo, en este mes, en que ha jugado todos los partidos.

También ha sido protagonista Marcos, que ha sumado otros cuatro goles en este mes. Anotó uno en Villaviciosa, dos más para el triunfo ante el Osasuna B, y el último frente a la Real B, el sábado.

Nueve han sido los jugadores que han participado en los cinco encuentros del mes. Por el contrario, las apariciones de Cifuentes, Sotillos y Germán han sido testimoniales. Borja Gómez y Zubiri, entre tanto, no han tenido la oportunidad de participar en ninguno de esos compromisos.