Ramiro, con un golpe en el tobillo, el único que no se entrenó

El partido ante la Real Sociedad B dejó a varios jugadores blanquirrojos tocados. Ayer hubo entrenamiento de recuperación de la UD Logroñés en el Mundial'82.

El único que no se entrenó en el terreno de juego fue Ramiro Mayor, renqueante de un golpe sufrido en el entrenamiento del jueves pasado, que el domingo se vio agudizado con otro impacto en el mismo lugar. El tobillo izquierdo de Ramiro necesitaba alguna atención y se prefirió que no tocara balón para evitar una recaída. Realizó toda la sesión de trabajo en el gimnasio y se le espera, no obstante, para la sesión de esta tarde.

Tampoco realizó toda el entrenamiento Álvaro Arnedo, quien se somete cada día a un tratamiento que le permite seguir jugando a pesar de tener tocado el pubis. Ayer hizo un poco de carrera y también se fue al gimnasio.

Marcos, que se retiró con una sobrecarga en el aductor derecho, espera estar para la sesión de esta tarde, o para el martes. Ñoño, que acabó con los gemelos bastante cargados, hizo recuperación y hoy estará junto a sus compañeros.