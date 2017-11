«Si queremos estar arriba, tenemos que competir con los mejores y ganarles»

Es un referente en el conjunto blanquirrojo desde que llegó Sergio Rodríguez a la dirección del equipo. Carles Salvador lo fue la temporada pasada en el excelente tramo final del equipo y lo está siendo en el centro del campo de la UD Logroñés en esta campaña. Es consciente de lo que viene estos dos próximos domingos y lo afronta con la confianza de que se pueden sacar adelante los dos partidos, en Mareo ante el Sporting B, y en Las Gaunas, contra el Racing.

- ¿Cómo se siente un hombre fijo en las alineaciones del equipo como es usted?

- Trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Unas veces salen bien y otra no tanto como uno desea. Estoy agradecido al cuerpo técnico en general por los minutos que estoy disfrutando.

- En un inicio liguero con altibajos en juego y resultados.

- En este grupo prima la regularidad. Cuesta mucho encadenar dos victorias seguidas. Quitando el Mirandés o el Racing, que se ha soltado ahora un poco más, el resto estamos en una franja de cuatro o seis puntos en la que si ganas dos partidos te ves arriba y si no lo haces, parece que te descuelgas. Hay que ser muy regulares, seguir haciendo las cosas bien y protagonizar una racha de victorias seguidas.

Partidos jugados 15 Partidos completos 14 Partidos Titular 14 Partidos suplente 1 Arenas, 22 minutos. Minutos disputados 1.282 Goles 1 Athletic B. Tarjetas amarillas 3 Athletic B, Tudelano y Gernika.

- Mirandés, Sporting y Racing, tocan seguidos. Si no ganas, se van.

- Está claro que hay que ganar, pero yo creo que si comparamos los partidos que hemos hecho, no hemos sido inferiores a ninguno de los rivales a los que nos hemos enfrentado. La clave está en corregir los pequeños detalles o los errores que nos están saliendo muy caros y coger esa racha. Pero no creo que nos sintamos inferiores a ninguno de estos tres equipos.

- Usted es un centrocampista más creador que defensivo. El domingo le tocó trabajar atrás. No se le vio como en otros encuentros.

- Depende del sistema que empleemos, hay veces que tengo que jugar más adelantado. No es lo mismo jugar con tres en el pivote que hacerlo con dos. El domingo jugamos con dos y me tocó mantener más la situación. No tengo tanta libertad de soltarme y llegar arriba como cuando jugamos con tres.

- La derrota escuece. ¿Cómo se vieron ante el Mirandés?

- Tuvimos veinticinco minutos malos, que estuvieron marcados por el gol tempranero que nos hicieron, lo que nos hizo volvernos un poco locos y nos descolocamos un poco. Pero la segunda parte, sobre todo con balón, puede ser una de las mejores que hemos hecho durante todo el año.

Dos finales

- Ahora vienen Sporting B y Racing. ¿Dos finales?

- No sé si se deben calibrar tanto como finales, por la altura de temporada en la que estamos, pero sí que sabemos que son importantes. Si queremos estar arriba tenemos que ganar y competir con los mejores. El domingo tenemos la oportunidad de demostrarlo.

- Si amplían su ventaja, va a ser muy difícil cogerlos.

- Yo creo que esto se va a resolver, como todos los años, en las diez o doce últimas jornadas. Todos tenemos rachas buenas y malas. Los que están arriba seguro que también cogen rachas negativas. Si llegas bien colocado a esas últimas jornadas, mucho mejor.

- Empezó la temporada marcando en Lezama. ¿Siente que se ha estancado en ese aspecto?

- Yo no soy un goleador. He tenido ocasiones y por unas cosas o por otras las he fallado. No me obsesiona mucho el tema del gol.

- ¿Cómo ve al equipo estas primeras quince jornadas?

- Estamos con ganas. La derrota del domingo fue un palo, porque teníamos ilusión y estábamos bastante convencidos de que podíamos hacerle daño al Mirandés. El resultado no fue el que todos deseábamos. Hay que seguir trabajando y afrontar este domingo con la máxima ilusión y convencidos de que podemos sacar algo positivo de allí.

- El Sporting marca muchos goles en casa, pero también encaja. ¿Cómo lo ve usted?

- De medio campo para arriba tienen gente muy importante, muy rápida. A este tipo de equipos que son tan ofensivos les cuesta un poco más aguantar atrás. Nosotros tenemos que tratar de aprovechar eso. Siempre que salimos al campo lo hacemos con la idea de ganar y competir, y así saldremos el domingo en Mareo.

Creer en lo que se hace

- ¿Se puede seguir pensando en el 'play off'?

- Sabemos que todos queremos estar entre los cuatro primeros. Vamos a seguir trabajando para ello. No es nada fácil, pero tenemos que seguir creyendo en lo que hacemos.

- ¿Cómo piensan resolver el problema de los goles encajados?

- Yo creo que son rachas. Al principio nos hacían daño a balón parado, pero lo superamos. Luego, nos remataban los centros laterales y ahora lo hemos corregido. Intentamos corregir los defectos que nos lastran. Intentamos pulir errores y tratar de mejorar lo que hacemos mal. Y cuando esos errores sean mínimos, tendremos más opciones de ganar.

- También falta pegada como para estar más arriba.

- En Segunda B es una faceta muy difícil de mantener a tope. Lo importante es generar ocasiones, que las generamos, y creo que tarde o temprano va a acabar entrando el balón.

- ¿Piensa que ha habido algún partido en el que merecieron ganar y no lo consiguieron?

- En la mayoría de los encuentros que hemos disputado, durante la mayor parte del tiempo hemos sido superiores. En ningún partido nos hemos sentido inferiores. Tenemos algunos momentos con algunos problemas. Nos marcan el gol y nos lastra mucho, pero no sirve de nada decir lo que pudimos hacer. Tenemos que seguir trabajando y pensar en el futuro.

- Comenzaron muy bien, pero la Copa rompió el ritmo. ¿Han conseguido superarlo?

- La Copa del Rey nos hizo daño a nivel físico y el palo que vivimos en Formentera fue muy duro. Nos costó una o dos semanas volver a coger las sensaciones. Estamos en ello y queremos sacar las cosas hacia adelante.