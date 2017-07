U.D. LOGROÑÉS «Queremos que los cuatro jugadores que faltan por fichar sean primeros espadas» Carlos Pouso, en un entrenamiento de la UD Logroñés en el Mundial'82. :: díaz uriel El técnico vasco está preparando la temporada desde que finalizó la anterior. El teléfono y el ordenador son sus compañeros de viaje Carlos Pouso Director deportivo de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Jueves, 20 julio 2017, 12:56

Carlos Pouso se deja ver cada día en los entrenamientos. Habla con Sergio Rodríguez y comenta con él cómo va su trabajo, el de fichar jugadores para conformar una plantilla que pueda optar de nuevo al ascenso a Segunda División. Hasta el momento, la UD Logroñés cuenta con doce jugadores profesionales y tres sub'23. El director deportivo busca perfiles que completen un equipo con garantías de luchar por el ascenso.

- Faltan cuatro fichas profesionales. ¿Buscan jugadores 'top' o lo que se pueda fichar?

- Buscamos dar un salto cualitativo, mejorar. Tenemos que ser pacientes y conscientes de que tenemos una base importante, con quince jugadores, algo que a estas alturas de pretemporada puede parecer hasta excesivo. Este año va más lento el mercado porque la Segunda, que es la que marca el devenir de la Segunda B, no se está moviendo.

LAS FRASES El 'no' de Coulibaly «Tiene un trabajo en casa, de más categoría, más enjundia y más dinero. Era de sentido común» La cantera «Tenemos absoluta confianza en los jugadores de la cantera. Saben que contamos con ellos»

- ¿Se puede aventurar algún nombre?

- Tenemos claras las posiciones, los perfiles y en algún caso, hasta el primer candidato. En otros hay más dudas, porque aún hay mercado suficiente. Queremos que los cuatro jugadores que nos quedan por fichar sean primeros espadas.

- ¿Y los puestos en que jugarían?

- Buscamos un central, un medio centro distinto a los que ya hay, y dos delanteros. Para la gente de arriba, los queremos de diferentes características y condiciones.

- Uno será el delantero de referencia...

- Parece que ahora el delantero sólo es el delantero centro. Antes siempre la componían los extremos y el delantero centro, al menos. Hemos incorporado dos jugadores para el ataque, que son Ñoño y Germán, más la recuperación de Marcos André. Estamos buscando un delantero centro con perfil de remate, y un media punta que sea acoplable a las bandas para darle versatilidad al equipo.

- ¿Un delantero tanque, rematador?

- Es que no queremos eso. Buscamos alguien que, aparte de rematar, que es muy importante, sea capaz de darnos más cosas. No hay muchos nueves que te garanticen por sí solos muchos goles. Y donde mete muchos goles el nueve, a lo mejor los de al lado no los hacen.

- ¿Qué perfil de jugador quieren?

- Queremos hombres con hambre. Si tienen números, mejor. No va a ser problema de dinero. Vamos a manejar un presupuesto más alto que el de años anteriores. Ha habido un dinero que ha dado la Federación y los agentes me dicen que hay equipos que están ofreciendo mucho más dinero que el año pasado o que el anterior. Curiosamente, el mercado está más parado. Son circunstancias. Esperemos que esta subida no genere más gastos.

- ¿Pone algún tope Félix Revuelta a la hora de fichar?

- No hay problemas en ese sentido. Félix no nos ha puesto pegas. Si alguna vez no hemos fichado por tema económico ha sido por mi culpa. El mercado es el que es y hay que adaptarse a las nuevas situaciones.

- Ha habido cuatro jugadores que no han renovado. Coulibaly era el más deseado. ¿No fue posible convencerle?

- Ha sido el único jugador en el que hemos puesto mucho énfasis y al que no hemos podido retener. Pero por un problema de sentido común. Cualquiera que hubiera tenido la posibilidad que ha tenido Coulibaly, hubiese optado por lo mismo. Tiene un trabajo en su casa, de más categoría, más enjundia y más dinero. Es su pareja, su niña de nueve meses, el trabajo de su pareja, su casa, va a jugar en superior categoría y encima más remunerado...

- ¿Adrián León?

- Ha sido más un tema de composición de plantilla. Sergio valoraba un jugador de otro perfil. Adrián era un capo para nosotros, pero sin estar César Remón. Ahora son dos jugadores diferentes, pero que ocupan una misma posición y Sergio prefiere un jugador que aporte más al juego colectivo en cuanto a combinación y manejo del balón.

- ¿Rico y Pazó?

- Se les dijo desde un primer momento que si tenían posibilidades, las aprovecharan. En el caso de Rico, tenemos dos jugadores con contrato en esa posición. Si hubiese salido uno, Julio era la primera opción, pero triplicar una posición sería motivo de mala planificación. En cuanto a Pazó, buscamos un central con unas características diferentes para complementarse con Caneda.

- ¿Hay temor de no acertar con el nueve?

- Nunca me ha obsesionado en mi faceta de entrenador que el delantero centro meta veinte goles. Importa tanto o más lo que puede generar para sus compañeros. Y eso es lo que buscamos. Un perfil de nueve que no se mueva de las líneas del área, condiciona al equipo en su juego. No renunciamos a un nueve que meta cuarenta goles, pero ¿dónde está?

- El año pasado hubo jugadores de la cantera que apuntaron a dar el salto este año. Casos de Bobadilla o Guillermo, por ejemplo...

- Tenemos absoluta confianza en ellos. También la tenemos en Arza, Sergio Benito, Dani Gómez, que le conocemos bien del Haro... Los jugadores saben que contamos con ellos.

- El convenio con el Eibar sigue vigente. El año pasado no dio el resultado esperado con sus cesiones. ¿Vendrá algún jugador del conjunto de Ipurúa?

- Es innegable que el año pasado, en la parte deportiva, no fue conveniente ni para ellos ni para nosotros. Trajimos jugadores con mucha ilusión y al final no dieron lo que se esperaba. No hay que echarles la culpa a ellos. Este año seguimos en conversaciones con el club armero.

- Raúl García y Javier Rodríguez, sus hombres de confianza, causaron baja. ¿Seguirá Raúl en el organigrama del club?

- Acabaron contrato los dos. En principio dejamos una puerta abierta para Raúl, que puede seguir trabajando para el club. Nos ha hecho mucha labor viajando y viendo partidos.

- ¿Espera algún jugador antes del primer partido amistoso?

- En este momento tenemos una oferta tirada y tiene un tiempo para responder.