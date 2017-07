SEGUNDA DIVISIÓN B «Puedo aportar profundidad y, aunque suene a tópico, también mucho trabajo» Germán Sáenz de Miera, en su presentación, con la camiseta blanquirroja. :: díaz uriel El tinerfeño, nuevo blanquirrojo, se considera jugador de banda o media punta y espera responder al interés demostrado por el clubGermán Sáenz de Miera Delantero de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Martes, 25 julio 2017, 22:32

Germán Sáenz de Miera viene a Logroño a aportar en su faceta de jugador de ataque. Ha conseguido 28 goles a lo largo de su trayectoria en los equipos de Segunda B en que ha jugado, donde ha sumado 183 partidos. A sus veintiséis años es un experimentado futbolista y ayer fue presentado en las instalaciones de Rioja Motor después del entrenamiento matinal.

- Delantero, pero ¿por dónde?

SUS DATOS Germán Sáenz de Miera Colmeiro Fecha nacimiento 25/07/1990 Lugar Santa Cruz de Tenerife. Peso/talla 80 kgs./1,86 mts. Puesto Delantero. Trayectoria 2ª División Tenerife (10/11) 2ª División B Tenerife B (09/10), Tenerife (11/12), Denia (11/12), Guijuelo (12/13), Las Palmas Atlético (13/15), Murcia (15/17) y Cartagena (16/17).

- Estos últimos meses, en el Cartagena, me pusieron de delantero porque era donde más falta hacía, pero donde más a gusto me siento y más he participado es en las bandas o como media punta. Puedo hacerlo del delantero, pero es donde menos he participado.

- ¿Le ha dicho ya Sergio Rodríguez dónde quiere contar con usted?

- De momento, en los entrenamientos que hemos realizado, me está poniendo en banda. Yo creo que será en esa zona o detrás del punta como otra opción.

- En Murcia, donde cuajó su mejor temporada, actuó en la banda. ¿En cuál de las dos bandas se mueve mejor?

- Prefiero jugar más por la derecha, pero me da igual si me ponen por la izquierda. En Murcia jugué por la banda en la campaña 15/16.

- Aquí se ha encontrado con Titi, con quien ya jugó en el conjunto pimentonero...

- Cuando llegó Titi fue cuando yo me operaba de la rodilla, el verano pasado. Le di ánimos cuando se lesionó y desde que fiché por la UD Logroñés estamos en contacto. Nos llevamos bien.

- ¿Conoce ya algo de la ciudad y del club?

- Estoy conociendo la ciudad. Tengo familia y me han mandado algún 'Tour turístico'. Y del equipo voy conociendo lo que me van enseñando, que me gusta muchísimo. También el estadio, que lo tengo cerca y que tiene muy buena pinta.

- El equipo, una campaña más, quiere conseguir el ascenso. ¿Le han dicho que viene a aportar su juego para conseguirlo?

-Con esas premisas me llamaron. Que mirase lo que es el proyecto con cariño, con ganas. Y por eso hemos venido.

Estabilidad y futuro

- ¿Qué espera aportar usted?

- Yo creo que puedo aportar un poco de profundidad, porque me gusta el juego de ataque. Y, aunque sea un tópico me gusta el trabajo, A partir de ahí, que salgan las cosas.

- Hay que ganar partidos. ¿Con goles o con la portería a cero?

- En Segunda B, partir de la portería a cero te da muchas cosas. Hay mucho equipos que, si consiguen cerrar la portería, con poco que aprovechen sus oportunidades, tienen mucho hecho. Pero, esta Segunda B es muy larga y cambian mucho las cosas. Hay que saber adaptarse a cada partido, a cada momento de la temporada.

- ¿Cuál fue el motivo definitivo que le decidió para venir a Logroño?

- Se dieron un par de ellos. Uno de ellos fue la confianza y las ganas que me demostraron de contar conmigo. Y las sensaciones. Lo que me transmitieron me gustó y me valió más que otras cosas. Firmar por dos años me da estabilidad y futuro.

- ¿Cómo ve el Grupo II?

- He jugado en todos los grupos y conozco los campos de todos ellos. Lo que toca en Segunda B es adaptarse a los campos donde tienes que jugar. A lo mejor encuentras un campo pequeño donde se juega y se toca mucho más que en uno grande. Hay que adaptarse a cada momento y competir.

- Ha llegado más tarde tras finalizar la temporada el 14 de junio y porque su esposa está esperando su primer hijo. En breve, tendrá que volver a Denia...

- He venido un poco más tarde porque pensábamos cada día que iba a venir la niña. Al final, en esto del fútbol no podemos perder muchos entrenamientos. He hablado con el entrenador y en cuanto me llamen me irá para allá.