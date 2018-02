U.D. LOGROÑÉS «El próximo partido siempre es una final» Alejandro Sotillos se hace con el balón en una jugada del partido en Urritxe. :: f. díaz El joven madrileño celebró su vigésimo cumpleaños con su partido más completo Alejandro Sotillos Jugador de la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Jueves, 8 febrero 2018, 23:43

Alejandro Sotillos (Madrid, 1998) está feliz. Después de un tiempo de mucho trabajo en silencio disfruta de la competición y de la titularidad. A cuentagotas, pero disfruta. El jugador de la UDL admite que está aprendiendo mucho en esta primera experiencia fuera del Real Madrid. Confía tanto su equipo que asegura que jugar el play off es algo «obvio» y no jugarlo, «un fracaso».

- Pasan los partidos y disfruta de más minutos. ¿Está contento de cómo está discurriendo este salto de Juvenil a Segunda B o los minutos jugados son insuficientes?

- Todo lleva un proceso y he tenido que pasar por él. Ahora estoy recogiendo los frutos del trabajo diario.

- Usted llega de Valdebebas, un sueño para muchos niños. ¿Cómo ha sido el cambio de escenario, club, ciudad?

- Es un cambio difícil, porque he dejado a mi familia en Madrid. Tenía entonces 19 años. Evidentemente, cuesta, pero el fútbol es mi vida, me alegra cada día y para mí es un honor jugar en la UDL y en esta ciudad.

- ¿Adaptado?

- Sí, ha sido una adaptación rápida. El vestuario me ha ayudado mucho y me ha hecho sentirme como en casa desde el primer momento. La verdad es que no esperaba encontrarme un vestuario tan unido.

- ¿Qué le convenció para aceptar la propuesta de la UDL?

- Hablé con Sergio Reguilón cuando surgió la opción de jugar en Logroño. Él me dijo que me iba a sentir muy cómodo y que si la experiencia era buena, disfrutaría bastante. Ha acertado.

- Ingresó con 8 años en el Real Madrid, pero ha tenido que salir. ¿Tiene miedo a no volver?

- Cuando vas cumpliendo años y vas viendo cómo es el fútbol, te das cuenta que el Real Madrid no es algo para toda la vida. Quizá tienes que salir, como yo, y luchar para volver algún día. He salido y no ha pasado nada. Estoy en un buen sitio.

- ¿Es muy diferente el fútbol de provincias?

- Este grupo es diferente, porque es más duro. Un chaval se hace más hombre dentro de un campo de fútbol aquí.

- Viven el mejor momento de la temporada. ¿Se nota un cambio dentro del vestuario o la vida sigue igual que en otros pasajes de la temporada?

- Cuando la dinámica es positiva, el grupo está más contento. Se nota en el vestuario y en el campo. Vamos partido a partido y sabemos que el próximo encuentro siempre es una nueva final para nosotros. No se nos puede subir el ego a la cabeza, porque aún no hemos logrado nada.

- ¿Cómo se aprende más: en el campo o en el banquillo, peleando por jugar?

- Personalmente, prefiero aprender jugando los noventa minutos, dentro de la cancha. Es verdad que desde fuera se ve de forma diferente y se aprende, pero yo prefiero estar en el campo.

- ¿Qué piensa cuando no está entre los elegidos y cómo resetea la mente para volver a comenzar?

- Cuando te ves fuera de la lista, el momento es duro, pero sé que quien trabaja logra lo que persigue. La vida es así en todos sus aspectos. Hay que luchar cada día. Si lo haces, la propia vida te recompensa. Yo afronto con esta filosofía cada día. Si bajas los brazos no consigues nada.

- Quizá uno de los momentos más duros fue en Copa del Rey, cuando se lesionó Borja Gómez antes de comenzar el duelo y el técnico llamó a Caneda, que estaba en la grada y no a usted, que estaba en el banquillo, para ocupar su baja. ¿Qué pensó?

- Yo no estaba acostumbrado a algo así. El futbolista lo que quiere es jugar y es duro pasar por un momento como aquel. Meses después, esa experiencia me ha hecho más duro y también mejor jugador. Pasar por situaciones como esas te hace tener más hambre de fútbol. Pasó, pero en ningún momento pensé dejar la UDL en enero. Tenía claro que con trabajo podría hacerme con un hueco.

- No ha jugado muchos partidos. ¿El de este domingo pasado fue el más completo?

- Creo que sí, pero es que el equipo estuvo esplándido. Soy nuevo en esta Liga y necesito algunos partidos para hacerme a ella. Ahora la conozco mejor y puedo desplegar más mi fútbol.

- ¿Siente que está evolucionando a pesar de no jugar tanto?

- Claro que sí, aunque no juegue mucho, entrenarme con futbolistas más veteranos, con muchos partidos, te hace mejorar día a día. Aprendes de todo.

- ¿Es esta categoría más dura de lo que pensaba?

- Sí que es más dura, pero me gusta que sea así, porque será importante para mi futuro.

- Cuando salta al campo, ¿se siente más examinado que si jugase domingo tras domingo?

- Cuando salgo al campo intento no pensar en esas cosas, sino jugar. Si te paras a pensar en si te están examinado o analizando no te concentras en lo que debes y no ofreces tu mejor nivel. Pienso en jugar y en rendir.

- ¿Los jóvenes tienen que demostrar mucho más que los veteranos para jugar o no?

- Yo creo que es algo normal, porque estás jugando en una categoría en la que hay muchos futbolistas veteranos. El joven es el que tiene que demostrar que puede estar con ellos. Si entras en el once y demuestras que estás a su nivel, te mirarán con la misma lupa que a todos. Ahora bien, es verdad que el futbolista joven tiene que demostrar algo más que el veterano si quiere jugar.

- La UDL acaricia entrar entre los cuatro primeros, pero no lo logra. ¿Qué le falta para derribar definitivamente esa puerta?

- Estamos trabajando muy bien para lograr romper esa barrera. Debemos creer que es posible y perseverar en el objetivo. Si es así, lo conseguiremos.

- Jugar el play off es prácticamente una obligación; no jugarlo, ¿ es un fracaso?

- Obvio. A nosotros siempre se nos tiene que exigir el máximo de lo que podemos alcanzar, y el máximo es jugar el play off. Otra cosa no vale. Competimos para ello y es nuestra obligación, competir.

- Ganan a equipos como Athletic, Real, Gernika o Racing, todos ellos punteros en el grupo, y pierden ante Caudal o Lealtad. ¿Tiene alguna explicación?

- El fútbol es muy imprevisible. Ahora bien, en esos partidos en los que hemos perdido también hemos tenido una pizca de mala suerte.

- ¿Lateral o central?

- Me gustan las dos posiciones. Me parecen ambas muy bonitas. Me lo han preguntado en alguna ocasión y siempre he dicho que las dos. Me considero central y me considero lateral.

- 'Es un líder dentro y fuera del campo y siempre ayuda a sus compañeros en el juego. Tiene mucha inteligencia cuando defiende, lo que le convierte en un buen marcador. Carácter, personalidad, técnica y visión de juego son las características que despliega desde su posición de central'. Eso dicen de usted en el Real Madrid. ¿Qué dice usted?

- Me parece bien, la verdad. Me gusta esa definición, muy buena. Nada que añadir.