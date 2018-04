Profeta en su tierra por una carambola Javier Pineda da instrucciones desde la banda. :: sergio martínez Javier Pineda, cántabro, dirigirá a la UD Logroñés en El Sardinero tras las expulsiones de Rodríguez y Valdovinos ELOY MADORRÁN Logroño Martes, 24 abril 2018, 16:37

Cada jornada está rodeada de pequeños relatos que confeccionan la gran historia que supone un partido de fútbol. Unos son meras casualidades y otros tienen algo más de trasfondo, pero todos interesan a los aficionados. El partido del domingo (17.00 horas) en El Sardinero entre el Racing de Santander y la UD Logroñés ya cuenta con su primera pequeña historia. El protagonista es Javier Pineda, segundo entrenador del equipo blanquirrojo, que por una carambola se ha convertido en profeta en su tierra.

Javier Pineda (Torrelavega, 26/11/1973) será el encargado de dirigir a la UD Logroñés este domingo debido a las sanciones que acumulan Sergio Rodríguez y Eduardo Valdovinos. Rodríguez vio la roja directa el pasado domingo en el encuentro que enfrentó a su equipo contra el Sporting B. «¡Vaya tela, qué vergüenza!», reflejó el acta del colegiado Pere Barceló. El club está a la espera de conocer el alcance de la sanción al técnico riojano. Por su parte, Valdovinos vio la cartulina roja en Anduva, en el encuentro ante el Mirandés, y fue sancionado con dos partidos de suspensión.

Así las cosas, Pineda se queda como único responsable de la plantilla blanquirroja. Una oportunidad inopinada que pone al entrenador cántabro en el punto de mira precisamente en la jornada en la que regresa a casa. A pesar de todo, Pineda no le da importancia a la circunstancia: «Por desgracia, por las expulsiones de Sergio y Eduardo tengo que estar yo como cara visible, pero es algo normal, como cualquier otro equipo. Lo veo como una situación no deseada, pero normal», explica.

En su etapa como futbolista, Javier Pineda militó tres temporadas en el Racing de Santander en las que vivió la gloria y el infierno. En la temporada 2000/01 disputó 9 partidos en Primera División con el equipo cántabro. Fue un año duro y el equipo acabó descendiendo.

Ascenso a Primera División

La siguiente temporada significó la gloria para los del Sardinero que ascendieron a Primera División. En aquel equipo Javier Pineda jugó diez partidos y coincidió con César Caneda, actual central de la UD Logroñés. La temporada 2002/03 fue la mejor para Pineda ya que disputó 24 partidos en Primera. Era el Racing del fallecido Manolo Preciado. A partir de ese año llegó Piterman y comenzaron los males del equipo cántabro. En total fueron tres años que significaron el cénit de la carrera futbolística de Javier Pineda, trayectoria que llegó a su fin en el Logroñés CF, en la temporada 2007/08 (equipo que entrenaba Balta Sánchez).

Pineda, amigo del trabajo alejado de los focos mediáticos, reconoce el buen recuerdo que guarda de su etapa en Santander: «Si no estuviera Sergio sancionado, para mí sería igual el regreso a Santander. De hecho, a mí me gusta estar en un segundo plano. A mí el Racing me dio la oportunidad de jugar en Primera División y le estaré eternamente agradecido».

Será una semana especial para Javier Pineda, que tiene las cosas muy claras: «Quiero que al Racing le vayan bien las cosas. Pero por encima de todo, quiero que le vayan bien a la UD Logroñés».