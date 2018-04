El problema central de la UD Logroñés Tres futbolistas cuentan con más opciones para suplir al vasco en Gobela: Arnedo Sotillos y César Remón Las bajas de Caneda por sanción y de Ramiro por lesión dejan a Sergio Rodríguez con Zubiri como único especialista en esa zona ELOY MADORRÁN* EMADORRAN@DIARIOLARIOJA.COM @ELOYMADO Lunes, 2 abril 2018, 00:12

Logroño. La felicidad nunca es plena en esto del fútbol. Todas las victorias tienen un pero. Aunque hayas ganado tu partido, como fue el caso de la UD Logroñés ayer ante el Real Unión, siempre se cuela un resultado que nos hubiera gustado que fuera distinto o una lesión o una sanción en el peor momento. Y así le ocurrió ayer al equipo que entrena Sergio Rodríguez que se queda sin su jugador franquicia en defensa, César Caneda, que el sábado vio la quinta cartulina amarilla y no podrá jugar el jueves en Guecho. Un problema grande no sólo porque el vitoriano es el defensa más fiable, sino porque de los tres centrales de la plantilla blanquirroja, uno está lesionado (Ramiro) y ahora otro sancionado (Caneda). El cuarto, Borja García, abandonó la disciplina del club en enero porque no entraba en los planes de Sergio Rodríguez, que sólo tiene disponible para el compromiso del jueves a Iñigo Zubiri.

Corría el minuto 35 cuando un balón largo pilló a contrapié al central vitoriano a dos metros de la frontal del área. No tuvo suerte el defensa blanquirrojo porque el balón se quedó franco para el atacante vasco y Caneda entendió que tenía hacer falta por detrás para evitar males mayores. Falta y y tarjeta amarilla.

«Tiene la quinta amarilla y es cierto que esta semana se nos ha juntado un poco todo. Hemos tenido la sanción de Jaime, la baja de Ramiro y otras dos con las que no contábamos, pero jugador que sale, sale a darlo todo, con mucha ilusión. Y en Gobela va a ser lo mismo», decía el sábado Sergio Rodríguez tras el partido. Está obligado a decirlo. Pero él sabe que la baja de Caneda es algo más. Se pierde la referencia en el corte, en la anticipación y en la salida con el balón en los pies. La realidad es muy tozuda y los números la acentúan: Caneda ha jugado los noventa minutos de los 31 partidos de Liga. El vitoriano es, en lenguaje común, un uno fijo en la quiniela.

Sergio Rodríguez tiene ahora ante sí un gran dilema: ¿quién acompañará a Zubiri en el centro de la defensa este jueves? Sin hacer grandes inventos, algo que queda descartado por la altura de temporada en la que nos encontramos y por la fidelidad del técnico blanquirrojo a su idea de fútbol, hay tres nombres que cuentan con más posibilidades que el resto.

El futbolista que más posibilidades tiene de formar junto a Zubiri es el canterano Álvaro Arnedo. El riojano es un multiusos y en casi todos los puestos sus prestaciones son óptimas. De hecho, no sería la primera vez que Arnedo ocupara la posición de central con la camiseta blanquirroja. Cuando la UD Logroñés visitó Lasesarre (Barakaldo-UDL, 3/9/2017), Arnedo acabó el partido compartiendo el centro de la defensa con Caneda. Preguntado en rueda de prensa por esa circunstancia, Sergio dio las claves: «Velocidad. Álvaro (Arnedo) es un jugador muy veloz, y sabíamos que ellos iban a dejar a un jugador descolgado muy rápido y buscábamos poner de manifiesto la velocidad de Álvaro para solucionar este tipo de situaciones. Y creo que lo ha hecho fantástico». Ahí una de las claves.

Mejor cabeceador

Pero no es Gobela un campo grande, que permita contras rápidas como las que Sergio explicaba en Lasesarre. Se trata el campo del Arenas de un terreno de juego en el que el peligro puede llegar más por los centros laterales y los remates de cabeza. Por ese motivo, Alejandro Sotillos, segundo nombre en la terna para sustituir a Caneda, gana opciones. El madrileño ya conoce ese puesto, pues en el Real Madrid lo alternaba con el de lateral. En el haber de Sotillos hay que decir que va mejor de cabeza que Arnedo. Entre ambos futbolistas tendrá que elegir Sergio Rodríguez para completar el centro de la defensa teniendo en cuenta que recupera al sancionado Paredes, lo que le permite recolocar a Santos en el lateral derecho y formar con las dos bandas titulares.

La tercera opción para el técnico blanquirrojo es más forzada. Se trataría de retrasar la posición de César Remón hasta el centro de la defensa. El riojano cuenta con una hoja de servicio suficiente como para salvar la situación. Sin embargo, este fin de semana fue baja por «una pequeña lesión sin importancia que le obligó a guardar reposo». Tres días tiene por delante Sergio Rodríguez para decidir qué futbolista acompañará a Zubiri en la visita al campo del Arenas de Guecho.