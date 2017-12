U.D. LOGROÑÉS El primero en renovar Álvaro Arnedo, durante un entrenamiento de la UD Logroñés. :: fernando díaz Álvaro Arnedo ampliará su contrato hasta julio del 2020 y pasará a ser jugador de la primera plantilla M. GLERA LOGROÑO. Viernes, 22 diciembre 2017, 12:49

Álvaro Arnedo (Logroño, 9/6/1996) será el primer jugador de la actual plantilla de la UD Logroñés en renovar y ampliar su contrato. De hecho, el nuevo texto le considerará futbolista del primer equipo a todos los efectos, ya que hasta la fecha es jugador del filial de Tercera. Arnedo se había marcado el reto de llegar a lo más alto en la UDL en dos años, pero lo ha hecho en apenas unas semanas. Todo comenzó en Lezama y desde aquel día se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de esta plantilla.

«No creo que haya ningún problema para renovar mi contrato», admite con sinceridad Álvaro Arnedo, al que aún se le atraganta hablar en público. Prefiere estar sobre el campo, con el balón. El centrocampista tiene contrato hasta el 1 de julio del 2019, pues firmó por dos temporadas tras su paso por el Varea. La entidad le ha puesto encima la mesa un documento con fecha hasta el 1 de julio del 2020 y las condiciones económicas del primer equipo, incluida una cláusula mucho más elevada. «Me gusta todo lo que esté relacionado con la UDL y valoro mucho estar en casa. Mi renovación no va a ser por un problema de dinero o porque otro club me ofrezca una cifra más alta, porque aunque otro te pague un poco más, estar en casa es importante, como he dicho», indica el jugador, aunque lógicamente quiere sentirse «valorado» con esta nueva propuesta.

19 partidos de Liga ha jugado Álvaro Arnedo, completando la lista en la que también están Caneda y Marcos André como únicos jugadores que han participado en todos los encuentros. minutos sobre el césped Es el sexto jugador más utilizado por Sergio Rodríguez. 49 puntos suma en clasificación de Diario LA RIOJA, el segundo futbolista mejor valorado de la plantilla, sólo superado por César Caneda.

«Sé que se ha dicho por ahí que el año pasado me fui al Varea por una cuestión de dinero, pero no es verdad, porque Tercera División es lo que es. Me fui porque quería jugar y antes de tomar la decisión hablé con Carlos Pouso y me dijo que no contaba conmigo. Me lo dijo claramente. Hemos hablado de este tema en alguna ocasión y en el club saben que no fue una cuestión de dinero», indica el jugador, que asegura no saber nada del presunto interés del Fabril, filial del Deportivo de La Coruña, por ficharle. «Yo también le he oído, pero nadie ha hablado conmigo», asegura.

Para Arnedo, todo es prácticamente nuevo esta temporada. La categoría, el vestuario, los desplazamientos, los campos de fútbol... Curiosamente, no se sumó a los entrenamientos el primer día de pretemporada, sino que lo hizo más adelante. Desde entonces, se ha ganado todo lo que ha conseguido. «Sergio me conoce muy bien», indica agradecido y descarta que su ausencia del once titular en los últimos encuentros se deba a que aún no ha renovado, otra especulación más. «Sergio no me haría nunca eso», insiste. «Yo estoy muy contento con la temporada, porque no es que esperase jugar, es que cuando regresé pensaba que mi oportunidad llegaría la próxima campaña, pero se dieron una serie de circunstancias y comencé jugando en Bilbao. Regresaba a la UD Logroñés con la intención de demostrar que valía para jugar en este equipo», apunta.

Un equipo que, a su juicio, necesita simplemente no fallar frente a los equipos peor clasificados para lograr su primer objetivo. «Es verdad que hemos tenido algunos despistes, pero estamos arriba, a tres puntos del play off de ascenso. Con mejorar un poco, nos metemos. Estoy convencido de que vamos a jugar el play off, pero es verdad que no podemos perder puntos ante equipos como Caudal o Lealtad, por citar dos», concluye.