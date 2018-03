OSASUNA PROMESAS UD LOGROÑÉS SEGUNDA DIVISIÓN B «Si hubiera presión se notaría en el juego, tan solo no estamos acertando; pasa en el fútbol» Sergio Rodríguez en la gélida sala de prensa de Tajonar. :: díaz uriel El técnico riojano explica que cambió de planes «en cuanto vio que la pelota no rodaba nada sobre el césped» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés S. MORENO LAYA PAMPLONA. Sábado, 3 marzo 2018, 23:52

Reflexivo, tranquilo, analítico... Fue imposible reconocer en el rostro de Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, el valor real del punto sumado ayer en Tajonar. Sólo el tiempo medirá el coste de este empate.

- ¿Este punto es bueno? ¿Este punto es malo? ¿Cómo valora el empate?

- Es un empate que no es acorde a lo visto sobre el terreno de juego, porque hemos tenido tres ocasiones claras para habernos llevado la victoria. Y ellos han tenido una. Si esto se decidiese a los puntos seguramente el partido hubiera sido nuestro. Pero está claro que debemos acertar. Llevamos dos partidos en los que nos está costando acertar y si no aciertas al final es complicado ganar.

- Y al final parece que hasta el juego se traba, se hace más lento, se buscan otros caminos de los habituales.

- Ese punto de vista tiene una explicación. El césped. Veníamos con una idea, incluso de iniciar el partido con ciertos jugadores, pero cuando hemos visto cómo se iba a mover la pelota, hemos cambiado, y hemos querido sacar un equipo más físico en las segundas jugadas, con menos elaboración, y en ese sentido hemos estado bien, pero hemos disfrutado de tres en la primera parte, y no hemos acertado, y al final eso te merma y Osasuna se juega mucho, y el rival también propone.

- Y son dos partidos en los que el acierto está lastrando al equipo. ¿Cree que la presión por estar arriba puede estar pasando factura al equipo?

- No, no... Por lo menos en el acierto. Se notaría más en el juego, y en esto no lo estamos notando. El partido ha sido bueno, aunque por momento hemos perdido un poco el equilibrio, pero no, presión no. Es bonito estar peleando por lo que estamos peleando. Más presión tiene Osasuna que está peleando por abajo. En ese sentido existe la presión lógica, pero no nos atenaza como para errar más de lo habitual. Solo que no estamos acertando, y esto en el fútbol pasa.

- Este empate puede venir marcado por la derrota del pasado domingo.

- Sí. Está claro. La caída la tuvimos el otro día que fue un partido desafortunado, con muy mala suerte, con muchas ocasiones falladas. Pero hay que olvidarlo. Y este era un partido diferente, y podíamos pensar que Osasuna por dónde está es un equipo débil, y es todo lo contrario, es fuerte, y muchos partidos los pierden por detalles muy puntuales y en casi todos los partidos compiten, como así ha sido.

- ¿Cómo valora esa delantera de centímetros? ¿Está este equipo listo ya para jugar de forma tan directa, buscando las segundas jugadas?

- Nos hemos adaptados porque en el juego combinativo iba a ser complicado teniendo que asumir demasiados riesgos para el rendimiento que le íbamos a sacar. Queríamos jugar con Salva (Chamorro), Pablo (Espina) y Rayco cerca para todas esas caídas, y por momentos nos ha salido muy bien, porque Salva ha ganado bastante de las que se han aprovechado sus compañeros. En este sentido, durante la primera media hora hemos estado muy bien. Luego hemos bajado un poco. Y en la segunda parte sí que nos ha costado más, se ha partido el encuentro, y hemos sacado a gente más rápida pero no han terminado de encontrar situaciones.

- De nuevo un gol anulado. Esta vez en el minuto 92. ¿Qué le ha parecido desde su situación?

- No lo sé. Desde mi posición como todos lo días: es difícil ver si ha sido fuera de juego. Pero sí que nos está faltando esa pizca de suerte con las decisiones de los colegiados, pero son humanos y se equivocan, como nosotros. Solo esperamos que se equivoquen menos.

- ¿De cara al objetivo del 'play off', este punto entraba dentro de sus cuentas?

- Vamos partido a partido. No podemos planificar, es más, es peor. Tenemos que intentar sacar cada partido, y los puntos tienen mucho valor, y cada partido va a ser una final. Todos se están jugando cosas. Van a ser todos difíciles. Toca descansar y pensar en el Tudelano, ya que vamos a tener un choque directo contra ellos y un encuentro difícil.

- El ambiente en Tajonar ha sido realmente frío.

- Sí. Muy frío. Ya lo dijimos el otro día, que nos parece una pena que se den este tipo de situaciones porque la gente que nos acompaña nos apoya mucho, y nos hace sentir su calor. Era un día perfecto, cerca de casa, mañana no hay que madrugar... pero se ha tomado esta decisión que nosotros respetamos pero no compartimos.