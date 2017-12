«Me preocuparía que los jugadores dejaran de confiar en el trabajo que hacen» Claudio juega el balón entre Muneta y Caneda. :: el comercio «Tenemos el control, tenemos la pelota, tenemos el juego, tenemos ocasiones... y ellos con poco nos hacen mucho daño» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés S. MORENO LAYA GIJÓN. Domingo, 3 diciembre 2017, 23:32

Sergio Rodríguez compareció en rueda de prensa para analizar el partido de ayer.

-¿Qué sensaciones le deja el partido y el resultado, que vuelven a no ir de la mano?

-No van de la mano. Resultado malo, evidentemente. Necesitamos puntos y estamos perdiendo muchos por el camino. Y en cuanto al juego, creo que es el dinámica que estamos teniendo durante toda esta primera vuelta. Dominamos el juego, dominamos el partido, dominamos la mayor parte de los aspectos... pero en el área, el rival está siendo más efectivo que nosotros, está siendo mejor. Y este encuentro es un reflejo de esta primera vuelta. Tenemos situaciones, el control del balón y del juego, llegar en varias ocasiones, y ellos con menos que nosotros, con bastante menos, nos hacen gol.

LAS FRASES «El gol es un error nuestro. Son estos detallitos los que nos están restando muchos puntos» «Estamos con fuerza, y encantados con el trabajo y el compromiso de los jugadores»

-¿Es este gol un nuevo error defensivo o un acierto de ellos?

-Es un pequeño error nuestro el no seguir la marca. No es normal que aparezcan dos jugadores solos de esa manera. Más allá del rechace que nos puede despistar. Hay parte de error.

-Un único error que da al traste con otro buen encuentro de los suyos. ¿Siente frustración?

-Sí. No consuela lo del buen juego porque esto nos está pasando de forma muy repetitiva. A mí lo que más preocupa ahora es que no sacamos puntos, pero lo que más me puede llegar a preocupar, que espero que no sea así, es que los jugadores dejen de confiar en lo que hacen. Estamos encantados en cómo trabajan y su compromiso, y por detallitos se nos están escapando los partidos. No quiero que esto les merme la moral. Nosotros estamos con mucha fuerza, pero al final son ellos los que juegan y los que no queremos que se nos desmoralicen. Que sigan de esta forma. Aunque debemos corregir cosas puntuales, que son muy puntuales, pero la dinámica no es buena.