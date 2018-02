Fútbol Pouso se va al Racing: «Aquí había acabado un ciclo» El director deportivo de la UD Logroñés entrenará al conjunto santanderino, rival blanquirrojo en la lucha por el ascenso LA RIOJA Martes, 6 febrero 2018, 16:35

Carlos Pouso ha hecho oficial esta tarde su salida de la UD Logroñés en dirección Santander. La entidad blanquirroja había convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa esta tarde, a las 16 horas, en la sala de prensa del estadio municipal de Las Gaunas, en la que han comparecido el vicepresidente de la Junta Directiva, Juan José Guerreros, y Pouso.

"No sé si es un paso adelante", ha afirmado un Pouso que se ha emocionado en varios momentos de la rueda de prensa. "Pero lo que sí sé es que había cubierto un ciclo y que tenía que buscarme la vida".

Pouso ha afirmado que todos los contactos con el Racing se han produido en los últimas 24 horas, y que hasta entonces sólo había recibido llamadas del club santanderino "interesándose por dos jugadores".

Pero ha llegado la oferta del Rácing, y no ha podido rechazarla. "Lo que es el fútbol: nunca, ni cuando he ascendido, y tengo cinco o seis ascensos, he tenido tantas ofertas como ahora. O bueno, clubes interesándose por mi".

Varios jugadores han asistido a la despedida de Pouso / L.C.

"De aquí me llevo un recuerdo imborrable, lo digo de corazón", terminaba. "Lo que sea bueno para el club, será bueno para mi". De hecho, ha afirmado, "es bueno que yo sacrifique ese salario que tenía para que a lo mejor el club pueda reforzarse. Lo que yo dejo de ganar le puede suponer algo al club".

Como ya ha adelantado Diario LA RIOJA, El Racing confía en el técnico vasco para convertirse en el tercer entrenador de la era Manolo Higuera y pretendía incorporarlo se siente este sábado en el banquillo cántabro en el partido que disputa en Tafalla contra la Peña Sport.

«Carlos Pouso tiene permiso para negociar con el Racing», decía ayer escuetamente Félix Revuelta, propietario de la UD Logroñés. «Me lo pidió hace tiempo y se lo di», matizó.

Según ha desvelado El Diario Montañés, el técnico vasco ha alcanzado un acuerdo con los cántabros para dirigir el equipo hasta el 30 de junio, con la posibilidad de prorrogar su contratación en caso de ascenso a Segunda División, pero todavía no ha firmado su contrato, de modo que el Racing no puede oficializar un fichaje que legalmente todavía no se ha producido. En las oficinas de los Campos de Sport se da por hecho que Pouso habrá firmado ya a esa hora su rescisión, pero hasta entonces no oficializará el fichaje.

El Racing pone fin así a jornada y media de conversaciones formales, si bien el club había sondeado ya mucho antes al leiotarra, hasta hace unas horas director deportivo del Logroñés. De hecho, su compromiso con los blanquirrojos era una de las trabas a su incorporación, puesto que los riojanos podían dificultar su salida buscando una compensación económica por la rescisión del contrato. Pero Pouso, que negociaba con permiso de su club, ha salvado también este escollo y mañana mismo entrenará al equipo, si se cumple el guión previsto, según explica el diario cántabro.

Carlos Pouso llegará a un rival de la UDL en el sueño de ascender a Segunda como bombero. El Racing es un equipo en crisis y atenazado por la urgencia histórica. Su objetivo será el mismo que el del destituido Ángel Viadero: ascender a la categoría de plata del fútbol español.