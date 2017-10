UD LOGROÑÉS - SD LEIOA SEGUNDA DIVISIÓN B «No podemos dejar escapar estas situaciones, porque no vuelven» Sergio Rodríguez, dando instrucciones a sus hombres durante el encuentro. :: miguel herreros Gesto torcido el del técnico blanquirrojo tras el partido. No era para menos. Se había dilapidado una ventaja de dos goles Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL CARLOS FERRER LOGROÑO. Lunes, 30 octubre 2017, 00:03

Sergio fue claro y contundente en sus declaraciones tras el partido. No se anduvo con paños calientes.

- ¿Qué primera valoración puede hacer de este partido?

- Tal y como se había puesto el partido, la valoración no puede ser positiva. Después de ponernos dos a cero por delante, tirar al traste todo el trabajo de la primera parte en tan poco tiempo es algo bastante negativo.

- ¿Qué ha cambiado del dos cero al dos iguales?

- A nivel de resultado, que nos han hecho dos goles. Nos han generado superioridades en nuestra banda izquierda. Los dos goles vienen por ahí. No hemos sabido ajustarnos bien, aunque tengo que verlos mejor antes de hablar sobre ellos.

- Un partido muy raro.

- Sí, porque todo el trabajo de la primera parte, con buen nivel de juego, con ocasiones, con goles, en quince minutos lo hemos tirado por la borda. Luego hemos tenido una reacción, pero es que no tenemos que llegar a tener esa reacción. Tenemos que saber interpretar el partido, saber que con dos cero no podemos jugar igual que cuando estamos empate a cero. Hay que interpretarlo de otra manera, madurarlo, hacer las cosas de otra manera para no llegar a esa situación. Evidentemente, tenemos que mejorar.

- Hace quince días se remontó en la segunda parte y en esta ocasión ha sido todo lo contrario.

- Esos veinte minutos de la segunda parte han sido muy malos por nuestra parte. Estábamos muy desajustados. Era un momento para ponernos el mono de trabajo, ajustarnos a nivel defensivo, igual no tener tanta profundidad y dejar que pasasen los minutos, tener un poco más de posesión, que el rival se vaya desgastando, pero no lo hemos hecho. Es un error nuestro, porque no hemos acertado con los cambios o porque no lo hemos sabido hacer en el terreno de juego.

- Era un partido importante. ¿Ha sido un paso atrás?

- Tenemos que analizarlo, pero está claro que si un equipo quiere estar arriba, no puede dejar escapar este tipo de situaciones, porque no vuelven. La categoría es difícil, todos los equipos son competitivos y si no somos capaces de mantener el nivel durante todo el partido, defender lo que tanto nos ha costado conseguir, seguramente no seamos candidatos a nada. Yo soy positivo, los jugadores están muy comprometidos y quieren mejorar, pero tenemos que entender que en las áreas pasa todo. Por mucha posesión, mucha combinación que tengamos, si no somos fuertes y contundentes en las salidas, no tenemos concentración, los partidos no se van a sacar adelante. Tenemos que entender que hemos de ser agresivos, contundentes, y tener mucho amor propio.

- La jornada se había puesto favorable. ¿Una verdadera pena?

- Es otro punto añadido. La jornada se había puesto muy bien para nosotros, aunque no sabíamos los resultados. Estamos fastidiados, porque tenemos que asumir que cuando un equipo se pone dos a cero en casa hay que defenderlo a muerte, como se suele decir. Hay que tener cabeza, hay que ser inteligentes, hay que trabajar y hoy -por ayer- no lo hemos conseguido. Eso está en nuestro debe y es un toque de atención para otros días. Tenemos que espabilar, no se pueden poner paños calientes. Hay que espabilar, yo el primero, porque estas situaciones no vuelven. Y luego estaremos pensando siempre ¿Y si, y si, y si...?. Es que es hoy, es ahora, es el momento. Si no, tendremos problemas.