EL PLUS DE UNA VICTORIA ANTE LOS MEJORES Salvador y Zubiri intentan cortar un avance de Ñoño en un entrenamiento. :: fernando díaz Un triunfo de la UD Logroñés ante el Mirandés, podría incluso dejar a los riojanos en puesto de 'play off' CARLOS FERRER Domingo, 19 noviembre 2017, 00:40

«El Mirandés, de medio campo para arriba, tiene un nivel de juego muy alto» «La UD Logroñés se está haciendo fuerte en casa y se siente cómoda con el balón»

Está muy claro que la UD Logroñés se enfrenta esta tarde en Las Gaunas (17.00 horas) al mejor equipo del Grupo II en la actualidad. Tampoco cabe duda de que el choque se presenta muy difícil para los blanquirrojos.

Se va a vivir en Las Gaunas una fiesta del fútbol en todo su apogeo, dentro y fuera el terreno de juego, y todo apunta a que puede ser algo espectacular. Se esperan más d e 1.200 seguidores rojillos en las gradas que darán color y espectáculo, el mismo que se espera dentro del terreno de juego entre los dos equipos.

Todas esas circunstancias son las que llevan a una motivación especial para todos los componentes de esta UD Logroñés al que se le presenta una gran oportunidad para dejar sentado que Las Gaunas puede y debe convertirse en un fortín, un terreno inexpugnable para los equipos que vengan a Logroño, sea cual sea su condición.

Incluso se puede decir que el mejor resultado, el de la victoria, significaría un plus importante para el club blanquirrojo, para los componentes de la plantilla y para una afición que podría dejar de pensar de forma negativa cada vez que el equipo se enfrenta a un rival poderoso como es en esta ocasión el ferroviario, que se está mostrando infranqueable y que domina la clasificación con mano de hierro.

La derrota de la Real Sociedad B ante el Gernika deja, además, la puerta abierta a la posibilidad de que la UD Logroñés pueda terminar la jornada, en caso de conseguir la victoria, en puesto de 'play off'. Para eso necesitaría que el Burgos no gane esta tarde al Athletic B en El Plantío. Otra motivación más, otro plus que puede dar esta tarde una victoria ante los mejores, frente a este Mirandés, que también ve como se le acerca el Racing, a un punto.

Los jugadores no suelen necesitar ni que se les motive para salir al campo en estos partidos. En la UD Logroñés tienen muy claro que se enfrentan al mejor equipo del Grupo II en estos momentos y que una victoria daría sentido a todo el trabajo que se está haciendo en los campos del Mundial'82 durante la semana. Es el momento para ver que llega el fruto de todo lo que se está haciendo para que el equipo tenga la fortaleza mental, el cuajo físico y la seguridad sobre el césped para sacar adelante cualquier partido, por difícil que se presente. Y este partido, con este rival, lo es.

El equipo riojano ha preparado este compromiso ante el Mirandés con Paredes de nuevo en condiciones de jugar en su lateral izquierdo, tras su sanción por tarjetas amarillas y con la baja, tras ver su quinta amarilla en Urbieta, de Santos. Los demás están todos en condiciones para jugar y con muchas ganas de hacerlo. Sergio Rodríguez ha convocado, con buen criterio, a toda la plantilla y decidirá los descartes en la reunión anterior al encuentro.

La buena actuación de Alejandro Sotillos en su debut como titular ante el Gernika hace pensar que el técnico le va a dar la oportunidad de mantener el puesto en este encuentro, con lo que el madrileño compartiría línea de Caneda y Ramiro en el centro y el mencionado Paredes, por el lado izquierdo. Todos ellos, por delante de Miguel, que seguirá defendiendo la portería riojana.

Por delante, el trío formado por César Remón como cierre, y Álvaro Arnedo y Carles Salvador por delante, uno por cada lado, ha ofrecido seguridad y calidad de juego de creación. Tras mostrar un gran rendimiento ante la Real Sociedad B en Las Gaunas, el domingo pasado, ante el Gernika, también apuntalaron la zona y sacaron al equipo hacia adelante con cierta facilidad. Todo hace pensar que el técnico mantendrá esa parcela y que buscará con ella que el Mirandés no pueda crear juego en el centro del campo con facilidad.

Y arriba, también podría mantener el trío formado por Rayco, Marcos y Aguilar, si bien, también han apuntado a jugar durante la semana Ñoño y Espina, que, en cualquier caso, tendrán minutos a lo largo del partido en el caso de no ser de la partida inicial.

Ahora, sólo queda saltar al campo, dejárselo todo sobre el césped e intentar brindar una gran victoria a la afición en una jornada festiva en todos los aspectos.