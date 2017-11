SEGUNDA DIVISIÓN B UD LOGROÑÉS - ARENAS «Si perdemos la ilusión cuando se han jugado doce partidos, algo falla» Sergio Rodríguez observa a Miguel Santos en la conducción del balón, durante un ejercicio en la sesión de ayer. :: fernando díaz El técnico alaba a sus hombres tras sus palabras del miércoles y advierte de un Arenas que apostará por el contragolpe y las acciones a balón parado Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Viernes, 10 noviembre 2017, 23:59

Del miércoles al domingo. Pocos días, mucho recorrido. Sergio Rodríguez volvió a hablar. Nada extraño, pero aprovechó su habitual comparecencia para explicar sus palabras del pasado miércoles y analizar al Arenas. Entre dos aguas. El técnico alabó a su vestuario, mandó un mensaje al entorno externo y mantuvo firme su ilusión en un proyecto «bueno para la ciudad». Palabras que aliviarán a los descontentos, si los hay, pero que deberán confirmarse el domingo, porque el fútbol está sujeto a los comentarios, pero sobre todo a los resultados.

- Este domingo se miden dos equipos que anhelan romper la dinámica del miércoles.

- Perdimos ambos, por los que los dos necesitamos ganar. Nos vendría muy bien. El Arenas es un conjunto muy competitivo y que utiliza muy bien sus armas. Será un partido complicado.

Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés «Contamos con un equipo comprometido. Confiamos en él, lo que en ocasiones nos hacer ser más críticos» «Cuanto más arriba estemos, mejor. Mis sensaciones son buenas porque competimos» «Es la inexperiencia la que me hace ser tan sincero, pero soy así. Es importante hablar claro»

- El miércoles no acabó muy contento tras perder en Irún. ¿Ha visto algún cambio en su plantilla, en su actitud?

- La actitud es muy buena y no tenemos ninguna queja ni problema. Contamos con un equipo comprometido y con ganas, pero hay días en los que estás más irritado. Nuestra confianza en los jugadores es muy elevada y en ocasiones eso nos hace ser más críticos de lo debido. Y sobre todo cuando lo que ha ocurrido es reciente y no has tenido tiempo para analizarlo.

- ¿Nota un exceso de nerviosismo en el entorno?

- Esto es fútbol. Nosotros debemos trabajar duro y con ganas, porque estamos en una carrera de fondo y los resultados se ven y analizan al final. Hay gente que ese análisis lo hace antes y unas veces acierta y otras no. Y opina, pero cambia de opinión vehementemente. El fútbol es muy social y ocurren estas cosas, pero estamos tranquilos porque los jugadores trabajan bien y están comprometidos. Los resultados llegarán, pero hay días en los que estamos más descontentos porque consideramos que se podía haber hecho más. No me entero de mucho de lo que pasa fuera, ya que me centro en el día a día. Quien quiere darle importancia, que se la dé; yo le daré la que creo que debo darle.

- Prácticamente se cumple el primer tercio de Liga. ¿Que análisis hace?

- Empezamos muy bien, tuvimos un bache de tres partidos y hemos salido de él sumando ocho puntos sobre doce posibles. A nivel de fútbol hemos estado bien, aunque en determinados partidos podíamos haber estado mejor. También creo que deberíamos sumar algún punto más pero lo que hay es lo que tenemos. Queda mucha tela que cortar.

- Carlos Pouso siempre decía por estas fechas que se fijaba más en los puntos que acumulaba que en la posición.

- No vamos a engañarnos ni vender motos. Cuanto más arriba estemos y puntos tengamos, mejor. Ahora bien, mis sensaciones son buenas porque creo que competimos en todos los partidos. Para mí, eso es fundamental. ¿Que podemos mejorar? Seguro.

- ¿Cuál es su estado anímico?

- Estoy bien. Cuando sufres una derrota, lo sientes y a veces lo exteriorizas cuando te hubiera gustado guardarlo. Todos estamos bien y con ganas, porque éste es un buen proyecto para la ciudad. Si perdemos la ilusión cuando se han jugado doce partidos, algo falla.

- Cuando habla suele ser autocrítico y sincero, algo poco habitual en el fútbol. El miércoles habló de ausencia de ambición y no querer ganar, palabras o frases que no gustan a los futbolistas. Más allá del calentón, ¿cree que a este equipo le falta pelea o empuje?

- Es la inexperiencia lo que me hace ser tan sincero, pero soy así. Es importante hablar claro. Al equipo no le falta ambición, pero ese día se juntó que nosotros estábamos mejor anímicamente que ellos y que, además, éramos superior en calidad. No es que no quisiéramos ganar, sino que el miércoles nos faltó a todos dar ese paso adelante. Yo he jugado y no conozco a ningún futbolista que no quiera ganar. Quizá no fue la mejor forma de expresarme. Si estamos dando el 100% tenemos que dar el 110%, porque son detalles los que marcan diferencias. Tenemos gente para dar ese paso y lo que quiero es que lo demos.

- Habló también el miércoles de rotaciones, pero un análisis frío de los números señala que tiene una plantilla amplia, pero que se ampara en catorce jugadores para formar el once. ¿Le preocupa que haya siete futbolistas que no han llegado a disputar el 50% de los minutos?

- Me preocuparía si fuera una tónica. Estamos en el primer tercio de Liga y espero que todos los jugadores vayan encontrando su nivel. Para que estemos todos bien, necesitamos las rotaciones. Cuando un jugador está en un pico más bajo necesitamos que otro esté en otro pico más alto para que juegue en su lugar. Debemos encontrar ese equilibrio y hasta ahora no lo hemos logrado. Me preocuparía sí la tónica persistiera.

- ¿Qué le sugiere el Arenas?

- Es un equipo muy fuerte en su campo porque domina muy bien el fútbol aéreo y las segundas jugadas. Lejos de Gobela cambia y se convierte en un bloque con líneas más hundidas y creo que así será en Las Gaunas. Aprovecha la estrategia y buscará el contragolpe.

- Del domingo al miércoles cambió a nueve jugadores de su once. ¿Qué equipo creo que presentará en Las Gaunas, el de hace seis días o el de hace tres?

- No lo sé, porque suele variar bastante sus formaciones. Creo que buscará una formación que pueda jugar replegada y salir al contragolpe, pero tengo dudas por las dimensiones del campo.

- Duda del rival. ¿Tienes dudas sobre qué once formará usted?

- Siempre tengo dudas y creo que es bueno. Dispones de una base por el tipo de partido que presumes, pero siempre hay dudas en esa composición.