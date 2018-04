SEGUNDA DIVISIÓN B Los 'pequeños' rompen el sueño de la UD Logroñés César Remón pugna por el esférico en el centro del campo. :: fernando díaz Los enfrentamientos con los cinco últimos clasificados han sido letales para los riojanos, que suman hasta la mitad de puntos que otros aspirantes al play off JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 17 abril 2018, 09:31

La UD Logroñés es un club atípico, un equipo diferente en esta jungla que es la Segunda División B. No tiene problemas económicos, paga puntualmente a sus jugadores, cumple con la ley impositiva, no tiene historia que contar, salvo la de nueve años de vida, juega a fútbol como si estuviera en categoría superior merced a su apuesta por el toque en detrimento del patadón, le cuesta mucho ganar los partidos y poco perderlos, es alabado por sus rivales, pero no reclamado por la clasificación de los elegidos, persigue un sueño que sólo ha acariciado en dos ocasiones y tiene muchas historias que desvelar de su relación con los colegiados que silencia por el miedo que impera en este deporte a levantar la voz.

Se podrían hacer mucha radiografías dialécticas de un equipo que crece año tras año, pero que puede caer en el tedio si no da el salto deportivo pronto. Todas sus virtudes y sus defectos se tapan con la dictadura de los marcadores. Ayer nadie habló en Miranda de si el colegiado del partido había pitado fuera de juego antes de que Diego Cervero rematase a la red el cuero; nadie puso en duda un jugada polémica, sobre todo si el desenlace de la misma es favorable. Ni se citó. «Desde mi posición es muy difícil de ver si ha sido fuera de juego o no», es la respuesta tipo en la que 'fuera de juego' se puede cambiar por 'penalti', 'expulsión' y otro término propio de la jerga.

Pero más allá de lo que pasó en Anduva, la frialdad de los números refleja las dos caras de la UDL. Capaz de competir con los mejores del grupo, de ganar a Racing, Real Sociedad, Athletic o Gernika, entre otros, su gran déficit lo arroja su pelea con los equipos inferiores en la tabla, por puntos, pero que le han frenado hasta romper el sueño del play off de ascenso, salvo que se produzca un milagro en las últimas cuatro jornadas. Ahí ha residido la gran diferencia respecto a los cinco clubes que le preceden en la tabla.

La UDL (a falta de dos partidos) es quien menos puntos suma (15) ante los seis últimos clasificados. El Mirandés ha obtenido 33 puntos en esos 12 partidos; Racing, 30; Sporting, 29; Real (24) y Athletic (20)

Y es que la UD Logroñés es quien más partidos ha perdido frente a esos seis rivales, aunque aún tiene que viajar a Estella y recibir a la Peña Sport. En los otros diez encuentros ha sumado tres derrotas, Caudal y Lealtad (2), y ha empatado frente a Osasuna, Peña Sport y Vitoria. Entre sus triunfos se contabilizan los logrados sobre Caudal, Osasuna, Vitoria y Peña Sport.

El Mirandés es el mejor de los cinco primeros. En sus seis enfrentamientos contra los últimos clasificados: Caudal (ya descendido), Osasuna, Lealtad, Peña Sport, Izarra y Vitoria, los ferroviarios han sumado 33 de los 36 puntos que había en juego, con un bagaje contundente: 11 victorias y una única derrota, frente a Osasuna, en Tajonar. A falta de que la UD Logroñés juegue dos partidos para completar la docena de enfrentamientos, el Mirandés ha sumado 18 puntos más.

El Racing de Santander, primero con Viadero y ahora con Pouso, ha sumado 30 puntos. No ha perdido ningún encuentro y sus tres únicos tropiezos se han saldado con otros tantos empates antes Peña Sport, Izarra y Vitoria. El resto son victorias.

El Sporting B no sólo lidera la clasificación, sino que también es el mejor de los tres filiales implicados en la lucha por el ascenso. Los gijoneses han alcanzado los 29 puntos, repartidos en nueve victorias, dos empates (Lealtad y peña Sport) y una derrota (Izarra).

La Real Sociedad ha mejorado sus números en la segunda mitad. 24 puntos ganados, si bien aún debe jugar contra la Peña Sport. Aun así, ha sumado siete victorias, tres empates (Caudal, Osasuna y Peña Sport) y ha perdido un partido, ante el Vitoria.

La situación del Athletic es similar. A tres puntos del Racing, tiene el calendario más accesible de los aspirantes. Debe jugar todavía contra Caudal, Osasuna y Lealtad, a quienes ganó en la primera vuelta. Suma 20 puntos, por lo que puede alcanzar los 29, y únicamente ha perdido frente a Vitoria, mientras que ha empatado contra Peña Sport e Izarra.